إيران تسجل 174 وفاة و17430إصابة جديدة بكورونا في إيران

سجلت وزارة الصحة في إيران، اليوم الثلاثاء، 174 وفاة و17430إصابة جديدة بفيروس كورونا في الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وقد أفادت بيانات وكالة بلومبرغ للأنباء، بأن هذه هي أعلى حصيلة يومية للإصابات في إيران على الإطلاق.

وأعلنت الصحة الإيرانية، أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى نحو 1.963 مليون.

ولفتت المتحدثة باسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيرانية سيما سادات لاري، إلى أن إجمالي الوفيات ارتفع من جهته إلى 63506.