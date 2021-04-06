باريس سان جيرمان يقتحم سباق الحصول على هالاند





أكدت صحيفة " ليكيب " الفرنسية الصادرة في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء أن إدارة باريس سان جيرمان الفرسين لديها الكثير من الملفات الساخنة التي ستخرج للنور خلال الفترة القادمة.





وأوضحت الصحيفة إلى أن إدارة البي إس جي تحسس خطاها نحو التفكير في التعاقد مع إيرلينج هالاند نجم بوروسيا دورتموند الألماني خلال فترة الإنتقالات الصيفية القادمة.





وأوضحت الصحيفة أيضاً إلى أن تمديد عقد مبابي ونيمار هي أولويات ليوناردو المدير الرياضي في النادي الباريسي على الرغم من وجود عجز مالي يزيد عن 200 مليون يورو يلوح في الأفق لدى إدارة الفريق بنهاية الموسم.





في الوقت الذي ستتكلف فيه صفقة هالاند ما يزيد عن 100 مليون يورو إلى أن الإحتمال الذي سيدفع الإدارة للتفكير في الحصول على خدمات هالاند هو بيع ماورو إيكاردي بنهاية الموسم.