اتحاد الكرة يواصل البحث عن طاقم أجنبي لمباراة القمة

يستضيف ستاد القاهرة الدولي مباراة قوية ومنتظرة بين قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك ضمن مباريات الأسبوع الرابع من مؤجلات المسابقة يوم 18 إبريل الجاري.





ويواصل مسؤولو اللجنة الثلاثية التى تدير اتحاد الكرة البحث عن طاقم تحكيم أجنبي لقيادة لقاء القمة بين الأهلي والزمالك خلال شهر إبريل الجاري.





ولم يستقر اتحاد الكرة على تعيين طاقم تحكيم مصري لمباراة القمة بين الأهلي والزمالك بل يستمر مسؤولو الجبلاية فى البحث عن إختيار طاقم أجنبي للقاء المرتقب بجانب إرسال لعدد من الاتحادات الأوروبية خلال الأيام القليلة المقبلة لاستقدام طاقم تحكيم أجنبي.





ويذكر أن قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك سيكون بينهم مباراتان خلال شهر رمضان القادم ضمن مباريات الدوري المصري وتحديدًا أيام 18 إبريل و10 مايو.



