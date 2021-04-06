محافظ الإسماعيلية يستقبل وفد "الاعتماد والرقابة الصحية"

أستقبل اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية صباح اليوم، مجلس إدارة الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية بمنظومة التأمين الصحي الشامل برئاسة الدكتور أشرف إسماعيل رئيس الهيئة.



وتأتي زيارة مجلس إدارة الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية للإسماعيلية، تزامنا مع دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي للاهتمام بصحة المواطن المصرى وجعلها على قمة أولويات الحكومة المصرية، من خلال إنطلاق منظومة التأمين الصحي الشامل بالمحافظة، وذلك للتعريف بدور الهيئةK كجهة منوطة بتسجيل واعتماد المنشآت الصحية سواء حكومية أو غير حكومية لتقديم الخدمة الطبية للمواطنين بعد التسجيل والاعتماد داخل منظومة التأمين الصحي الشامل.



وخلال الإجتماع أشاد محافظ الإسماعيلية بدور الهيئة والذى يضمن تقديم الخدمات الصحية للمواطنين بالشكل المطلوب، من خلال وضع معايير واشتراطات محددة طبقا لأحدث المعايير الطبية العالمية،مما يحافظ على منظومة التأمين الصحي الشامل وضمان نجاحها.



كما أكد المحافظ على ضرورة التوزيع الجغرافي العادل للمنشآت الصحية، لضمان الوصول لجميع المواطنيين باختلاف أنماط حياتهم، سواء فى مدينة الإسماعيلية أو فى مراكز ومدن المحافظة وجميع القري والتوابع أيضا.



ومن جانبة أعرب الدكتور اشرف اسماعيل رئيس الهيئة العامة للإعتماد والرقابة الصحية بمنظومة التأمين الصحي الشامل، عن شعوره بالرضاء فى أول زيارة رسمية للإسماعيلية وسعادته بنجاح منظومة التأمين الصحي الشامل فى المحافظة، مؤكدا أن المنظومة الصحية فى مصر تشهد طفرة تاريخية فى ظل اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي بملف الصحة ووضعها على قمة اولوياتة.



مضيفا أن دور الهيئة يضمن الإلتزام الكامل لتطبيق كافة المعايير الصحية الواجب توافرها فى المنشأه الصحية بنسبة ١٠٠%. بداية من تسجيل المنشأة والعاملين بها، والتأكد من توافر الاشتراطات البنائية والبنية التحتية السليمة مما يضمن لها العمل بشكل جيد والحفاظ على مواردها وتقليل الهادر وتقديم خدمات طبية ممتازة.



مشيرا الي الإعتماد على نظام الحوكمة فى جميع مراحل العمل داخل منظومة التأمين الصحي الشامل. مما يضمن توافر قواعد بيانات سليمة لجميع المنتفعين من المنظومة. لضمان وصول كافة الخدمات الطبية لكل المصريين بالشكل الامثل. ويحافظ على نجاح المنظومة وإستمراريتها، وتوفير نظام علاجى ناجح من خلال المستشفيات ومراكز طب الأسرة المنتشرة بكافة أنحاء مصر.

