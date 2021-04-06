باحثة بالأهرام: إثيوبيا تحاول استغلال سد النهضة لتسعير المياه (فيديو)

قال الدكتورة أماني الطويل، مديرة البرنامج الإفريقي في مركز الأهرام للدراسات، إن طرح الجانب الإثيوبي مسألة قسمة النيل هدفه النهائي تسعير المياه، وهي محاولة حاولتها إثيوبيا عام 2007 وأحبطتها مصر في إطار الأمم المتحدة، منوهة بأن الإثيوبيين يروا أن المياه يجب أن تعامل معاملة النفط، وطالما أن العرب يبيعون النفط هم يملكوا المياه ولابد أن يبيعوها.





وأضافت أماني الطويل، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "سكاي نيوز"، اليوم الثلاثاء، أن إثيوبيا تحاول استغلال سد النهضة كورقة ضغط لتحقيق هذا الهدف الذي تسعى إليه، وهو أمر مُضر للعالم أجمع، فالتعامل مع المياه على أنه سلعة في منتهى الخطورة على الأمن الإنساني ويجب أن يواجه عالميًا.



