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وزيرا الرياضة بمصر وجنوب السودان يسلمان الميداليات للفائزين ببطولة الجامعات لألعاب القوي

الثلاثاء 06/أبريل/2021 - 03:58 م
بوابة الفجر
آية حمروشي
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انطلقت فعاليات بطولة العاب القوي للجامعات المصرية في النسخة ٤٨ من دورة الشهيد الرفاعي والتي تقام تحت رعاية الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي ورئيس الإتحاد الرياضي المصري للجامعات والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة بالمركز الأوليمبي بالمعادي.

ويشارك في البطولة التي يشرف عليها الدكتور صبحي حسانين، نائب رئيس الإتحاد الرياضي المصري للجامعات والدكتور هشام الجيوشي، سكرتير عام الإتحاد وبهاء مختار، رئيس قطاع البطولة والمنافسة بالإتحاد عدد (٤٠) جامعة مصرية حكومية وخاصة من طلبة وطالبات وذوي الهمم.

وقد حضر افتتاح البطولة الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة والدكتور البينو بول، وزير الشباب والرياضة بدولة جنوب السودان، حيث قام الوزيران بتسليم الميداليات للطلبة والطالبات الفائزين بالبطولة، وأعرب وزير الشباب والرياضة الجنوب سوداني عن سعادتة البالغه لمستوي المنافسة والبطولة بين طلبة وطالبات الجامعات المصرية وذوي الهمم.
وزيرا الرياضة بمصر وجنوب السودان يسلمان الميداليات للفائزين ببطولة الجامعات لألعاب القوي
وزيرا الرياضة بمصر وجنوب السودان يسلمان الميداليات للفائزين ببطولة الجامعات لألعاب القوي
وزيرا الرياضة بمصر وجنوب السودان يسلمان الميداليات للفائزين ببطولة الجامعات لألعاب القوي
وزيرا الرياضة بمصر وجنوب السودان يسلمان الميداليات للفائزين ببطولة الجامعات لألعاب القوي
وزيرا الرياضة بمصر وجنوب السودان يسلمان الميداليات للفائزين ببطولة الجامعات لألعاب القوي
وزيرا الرياضة بمصر وجنوب السودان يسلمان الميداليات للفائزين ببطولة الجامعات لألعاب القوي

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