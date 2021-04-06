مركز الأزهر العالمي للفتوى: امتهان جثة المتوفي بڤيروس كورونا أمرٌ مُحَرَّمٌ

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مركز الأزهر العالمي للفتوى: امتهان جثة المتوفي بڤيروس كورونا أمرٌ مُحَرَّمٌ
الثلاثاء 06/أبريل/2021 - 03:59 م
محمود الجلاد
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أكد مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية أن رفض استلام جُثَّة المُتوفَّى بفيروس كُورونا، أو اعتراض جِنازته ومنع دفنه، هو أمرٌ منكرٌ وسُلوكٌ محرمٌ.
وأوضح مركز الأزهر عبر الفيسبوك أن أشد من ذلك نكارة نبش قبر المتوفى به أو حرق جثته، فكل هذه أمور منافية لتعاليم الإسلام والإنسانية ولحرمة الموت، ولأوامر الدّين بإكرام الإنسان، فضلًا عن أنَّها سلوكيات لا تليق بأصحاب المُروءة، وذوي الفضائل.
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