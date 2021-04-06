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الغيابات تضرب باريس سان جيرمان قبل مواجهة بايرن ميونخ

الثلاثاء 06/أبريل/2021 - 03:57 م
بوابة الفجر
محمد أيمن
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أعلن الأرجنتيني ماوريسيو بوكتينيو المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي باريس سان جيرمان الفرنسي قائمة الفريق التي تستعد لمواجهة بايرن ميونخ الألماني يوم غدًا الأربعاء لحساب مباريات ذهاب الدور ربع النهائي من دوري أبطال أوروبا.

وشهدت إخيارات بوكتينيو إستبعاد فلورينزي وبيرنات بالإضافة إلى فرانشي وإيكاردي وكورزواو وميشوت مع باريديس وتشافي سيمونز وماركو فيراتي بسبب الإصابة.

وجاءت قائمة الفريق الفرنسي على النحو التالي :-

باكر - داجبا - دي ماريا - ديالو - دراكسلر - إسماعيل غربي - جايا - هيريرا - كامارا - كين - كيرير - كيمبيمبي - لوتيليه - ماركينيوس - مبابي - نافاس - بيمبيلي - ريكو - سارابيا - كيني - نيمار - دانيلو - رافينيا.

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دوري أبطال أوروبا بايرن ميونخ باريس سان جيرمان

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