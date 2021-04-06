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موسيماني يحدد مهاجم صن داونز للتعاقد معه في الصيف المقبل
الثلاثاء 06/أبريل/2021 - 03:59 م
أشرف عبد الناصر
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حدد الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفنيؤ للفريق الأول لكرة القدم بالناد الأهلي مهاجم صن داونز الجنوب أفريقي للتعاقد معه في الميركاتو الصيفي المقبل.
وحسب مصدر بالأهبي فإن موسيماني يرغب في التعاقد مع الأوروجويااني جاستين سيرينو مهاجم فريقه السابق، لتدعيم هجوم الفريق الأحمر في الصيف القادم.
وأضاف المصدر، أن المفاوضات بدأت بالفعل مع سيرينو منذ فترة كبيرة من أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي، ويتبقى فقط الاتفاق النهائي بين إدارة الناديين.
ويستأنف الأهلي تدريباته غدا الثلاثاء على ملعب التتش لمواجهة سيمبا التنواني والمقرر لها التاسع من أبريل المقبل في إطار الجولة الختامية من دور المجموعات بالبطولة الأفريقية.
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