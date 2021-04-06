جوارديولا يكشف عن حقيقة تولي تدريب منتخب ألمانيا

كشف المدرب الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لنادي مانشستر سيتي الإنجليزي، عن حقيقة تولي تدريب منتخب ألمانيا خلفاً للوف وقال بأن هناك مدربين في ألمانيا أحق منه بخلافة يوأخيم لوف في تدريب المنتخب الألماني.





وفي معرض رده على سؤال عن إمكانية أن يصبح هو المدير الفني القادم للمانشافت، قال الإسباني جوارديولا لخدمة البث المباشر (دي إيه زد إن):" ألمانيا بها مدربون ممتازون، وهم يستحقون أكثر مني بكثير أن يصبح أحدهم مدربا للمنتخب الألماني".





وأبدى جوارديولا /50 عاما/ إعجابه بمدربي كرة القدم الألمان وقال:" إذا كنت تعلمت شيئا خلال فترة وجودي في ألمانيا- وهو ما ترسخ هنا في انجلترا- فهو جودة المدربين الألمان: يورجن كلوب وهانزي فليك وتوماس توخيل ويوليان ناجلسمان وماركو روزه ورالف رانجيك ولوتار ماتيوس وديتمار هامان وكثيرون آخرون يمكنهم القيام بهذه الوظيفة" وأردف غامزا بعينه "لكنني أستطيع أن أقوم بدور المساعد لو أرادوا".





تجدر الإشارة إلى أن مانشستر سيتي بقيادة جوارديولا يتصدر جدول الدوري الإنجليزي (بريميرليج) ويقترب من تحقيق اللقب من جديد.





وقضى جوارديولا ثلاثة أعوام من مسيرته مدربا لنادي بايرن ميونخ الألماني.





ويواجه مانشستر سيتي بوروسيا دورتموند الألماني اليوم في ذهاب دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا.