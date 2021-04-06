تعرف على الفئة المسموح لها بالحصول على تصاريح العمرة في رمضان 2021.. واجراءات إجراءات المصلين بالمسجد الحرام





ارتفع البحث من قبل المواطنين خلال الساعات الأخيرة، عن الفئة المسموح لها بالحصول على تصاريح العمرة في رمضان 2021، وجاء ذلك بعدما أعلنت أعلنت رئاسة شؤون الحرمين الشريفين في المملكة العربية السعودية، خطة استقبال المصلين والمعتمرين خلال شهر رمضان المبارك للعام الجاري، والتي تضمنت عدة شروط يجب التزام المصلين والمعتمرين بها، وركزت الخطة على تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".





إجراءات المصلين بالمسجد الحرام في رمضان

- تخصيص عدة أماكن وساحات للصلاة، والتي ستكون خلف المكبرية، فيما سيكون صحن المطاف مخصصا للطواف فقط.





- تطبيق الإجراءات الاحترازية في المصليات من خلال وضع الملصقات الإرشادية وتطبيق التباعد الجسدي وتعقيم المصليات قبل وبعد كل صلاة





- استراط الحصول على تصريح من تطبيق اعتمرنا لدخول المسجد الحرام للصلاة، بالإضافة إلى اشتراط إبراز تطبيق توكلنا وتطبيق تباعد.





- دخول المصلين من نقاط تفويج محددة للتأكد والفرز من تصاريحهم.





- 4422 موظفا وموظفة يخدمون المصلين والمعتمرين بالمسجد الحرام خلال شهر رمضان المبارك.





- استمرار رفع السجاد وتعقيم المصليات قبل وبعد كل صلاة.





- غسل وتعقيم كامل المسجد الحرام إلى 10 مرات يوميا.





- توزيع 200 ألف عبوة من مياه زمزم يوميا.





- تخصيص ما يقارب 5000 عامل وعاملة للقيام بعمليات التعقيم والتطهير على مدار الساعة.





- توفير وجبات إفطار فردية لمرتادي المسجد الحرام، وتوزيعها بشكل فردي.





- السماح لمرتادي المسجد الحرام بإدخال تمرات للإفطار الشخصي فقط.





إجراءات العمرة بالمسجد الحرام في رمضان

-تخصيص صحن المطاف للمعتمرين بالكامل.





- ضرورة التقيد بالأوقات الصادرة للمعتمرين عبر التصريح من تطبيق اعتمرنا.





- الالتزام بالإجراءات الاحترازية من ارتداء الكمامات الطبية، والالتزام بمسافة التباعد الجسدي.





- تحديد 14 مسارا افتراضيا للطائفين في صحن المطاف.





- تخصيص المسارات الثلاثة الأقرب من الكعبة لكبار السن وذوي الإعاقة.





- توزيع مائتي ألف عبوة من مياه زمزم يوميا.





شروط منح تصاريح العمرة في رمضان

قالت وزارة الحج والعمرة السعودية إنه سيتم منح تصاريح العمرة في رمضان والصلاة في المسجد الحرام لمن تلقوا جرعتي لقاح كورونا بدءا من الأول من رمضان.





وأضافت الوزارة أنه سيتم رفع الطاقة الاستيعابية للمسجد الحرام في شهر رمضان.





وتضمنت شروط تصاريح العمرة في رمضان، إظهار نتيجة فحص مخبري معتمد سلبية لفيروس كورونا، قبل 72 من الوصول للمملكة، والحجر لمدة 72 ساعة بعد الوصول إلى المملكة، كذلك ارتداء الكمامة لجميع الحجاج والعاملين في جميع الأوقات بشكل إلزامي، اقتصار الفئات العمرية لراغبي الحج بين 18-60 سنة، والتنسيق لخروج الحاج من مقر السكن خارج البرنامج الأساسي مع تطبيق الإجراءات الاحترازية المعتمدة.





ضوابط الحصول على تصريح عمرة رمضان

وشددت الضوابط على أهمية التباعد داخل السكن عند المبيت بمسافة متر ونصف المتر بين الحجاج، وجدولة حركة تدفق حشود الحجاج إلى مجموعات بحيث تكون كل مجموعة معرفة مسبقًا ومع قائد مجموعة مرافق واحد على الأقل، ولا تتجاوز كل مجموعة 100 حاج، كذلك تحديد فترات البقاء بمناطق الحج لكل مرحلة، مع الاستفادة من جميع الرخص الشرعية للتخفيف على التنظيم.





كما تضمنت الضوابط حصول جميع المكلفين والعاملين في الحج على جرعتي اللقاح المعتمد في المملكة ضد كورونا، قبل بدء التكليف بما لا يقل عن أسبوع، ووصول نسبة التطعيم بلقاح كورونا إلى 60% لسكان مكة المكرمة والمدينة قبل مطلع ذي الحجة.





وفيما يخص المعتمرين، أكدت رئاسة الحرمين، على تخصيص صحن المطاف للمعتمرين بالكامل، مطالبة إياهم بضرورة التقيد بالأوقات الصادرة لهم عبر التصريح من تطبيق اعتمرنا لزيارة المسجد الحرام، فضلا عن الالتزام بالإجراءات الاحترازية من ارتداء الكمامات الطبية، والالتزام بمسافة التباعد الجسدي.





وحددت رئاسة الحرمين 14 مسارا افتراضيا للطائفين في صحن المطاف مع تخصيص المسارات الثلاثة الأقرب من الكعبة لكبار السن وذوي الإعاقة.



