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إمام عاشور ينفذ عقوبة كارتيرون

الثلاثاء 06/أبريل/2021 - 04:01 م
بوابة الفجر
محمد أيمن
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شارك إمام عاشور لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في تدريبات فريق الشباب اليوم الثلاثاء وذلك تطبيقًا للعقوبة التي تم توقيعها عليه من الجهاز الفني بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون.

وكان الجهاز الفني للفريق قد قرر إيقاف إمام عاشور وتدريبه مع الفريق الثاني للنادي لما بدر منه خلال مواجهة الزمالك ومولودية الجزائر التي جمعت بينهما لحساب مباريات الجولة الخامسة من مجموعات دوري أبطال أفريقيا.

ونجح الزمالك في تحقيق الفوز على العملاق الجزائري بهدفين مقابل لا شيء في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب إستاد خمس جويليه.

ومن المُنتظر أن يواجه الزمالك فريق نادي تونجيث السنغالي يوم السبت القادم لحساب مباريات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

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