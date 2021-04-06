Advertisements

مصر تعرب عن تعازيها لإندونيسيا وتيمور الشرقية في ضحايا الفيضانات

الثلاثاء 06/أبريل/2021 - 04:10 م
بوابة الفجر
مارينا بشارة
Advertisements
أصدرت وزارة الخارجية بيانا منذ قليل، أعربت فيه جمهورية مصر العربية، عن خالص التعازي والمواساة لكل من إندونيسيا وتيمور الشرقية الصديقتين وذوي الضحايا الأبرياء جرّاء الفيضانات الناجمة عن إعصار "سيروجا" الذي ضرب البلدين وأسفر عن عدد كبير من الوفيات والجرحى وخلف أضرارًا مادية جسيمة، متمنيةً سرعة الشفاء لكافة المصابين.

وتؤكد مصر، حكومةً وشعبًا، على تضامنها ووقوفها مع حكومتي وشعبي تيمور الشرقية وإندونيسيا في هذا المصاب الأليم.

اقرأ أيضا..

قال السفير أحمد حافظ: المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية: إن جولة المفاوضات التي عقدت في كينشاسا حول سد النهضة الإثيوبي خلال يومي 4 و5 إبريل 2021 لم تحقق تقدما، ولم تفض إلى اتفاق حول إعادة إطلاق المفاوضات، حيث رفضت إثيوبيا المقترح الذي قدمه السودان وأيدته مصر، بتشكيل رباعية دولية تقودها جمهورية الكونغو الديمقراطية التي ترأس الاتحاد الإفريقي للتوسط بين الدول الثلاث.

وأضاف في بيان أن إثيوبيا رفضت كذلك خلال الاجتماع كافة المقترحات والبدائل الأخرى التي طرحتها مصر وأيدتها السودان، من أجل تطوير العملية التفاوضية لتمكين الدول والأطراف المشاركة في المفاوضات كمراقبين من الانخراط بنشاط في المباحثات والمشاركة في تسيير المفاوضات، وطرح حلول للقضايا الفنية والقانونية الخلافية.

وتابع: كما رفضت إثيوبيا مقترحًا مصريًا تم تقديمه خلال الجلسة الختامية للاجتماع الوزاري ودعمته السودان بهدف استئناف المفاوضات بقيادة الرئيس الكونغولي وبمشاركة المراقبين وفق الآلية التفاوضية القائمة، وهو ما يثبت بما يدع مجالًا للشك لقدر المرونة والمسئولية التي تحلت بها كل من مصر والسودان، ويؤكد على رغبتهما الجادة في التوصل إلى اتفاق حول سد النهضة، إلا أن إثيوبيا رفضت هذا الطرح مما أدى إلى فشل الاجتماع في التوصل لتوافق حول إعادة إطلاق المفاوضات.

وذكر المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية أن هذا الموقف يكشف مجددًا عن غياب الإرادة السياسية لدى إثيوبيا للتفاوض بحسن نية وسعيها للمماطلة والتسويف من خلال الاكتفاء بآلية تفاوضية شكلية وغير مجدية، وهو نهج مؤسف يعيه المفاوض المصري جيدًا ولا ينطلي عليه.

وأكد السفير أحمد حافظ أن مصر شاركت في المفاوضات التي جرت في كينشاسا من أجل إطلاق مفاوضات تجري تحت قيادة جمهورية الكونجو الديمقراطية وفق جدول زمني محدد للتوصل لاتفاق عادل ومتوازن وملزم قانونًا حول سد النهضة، إلا أن الجانب الإثيوبي تعنت ورفض العودة للمفاوضات، وهو موقف معيق وسيؤدي إلى تعقيد أزمة سد النهضة وزيادة الاحتقان في المنطقة.

واختتم المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية تصريحاته بالإشارة إلى أن وزير الخارجية أكد خلال الاجتماعات التي عقدت في كينشاسا عن تقدير مصر للجهد الذي بذله الرئيس فيليكس تشيسكيدي في هذا المسار وعن استعداد مصر لمعاونته ودعمه في مساعيه الرامية لإيجاد حل لقضية سد النهضة بالشكل الذي يراعي مصالح الدول الثلاث ويعزز من الاستقرار في المنطقة.

أخبار تهمك

الحكومة تكشف حقيقة خصم الرصيد المتبقي بعدادات الكهرباء مسبوقة الدفع مع نهاية الشهر

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. وزير الخارجية يكشف الخطوة التالية بعد فشل مفاوضات سد النهضة

منذ ساعة و 9 دقيقة

بيان عاجل من "الخارجية" حول مفاوضات سد النهضة

منذ ساعتين و 13 دقيقة

17 قناة مفتوحة تنقل مباراة ريال مدريد وليفربول في دوري أبطال أوروبا

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. الديوان الملكي الهاشمي يصدر بيانه الجديد بشأن الأمير حمزة بن الحسين

منذ حوالي 22 ساعة

تصريح صادم من مستشار الرئيس بشأن موجة كورونا الثالثة.. فيديو

منذ حوالي 8 ساعات

صدمة محتملة لبرشلونة قبل كلاسيكو الأرض

منذ حوالي 10 ساعات

تصريح صادم من وزير الخارجية السودانية بشأن ملء سد النهضة

منذ يوم

عملاق أوروبي يطلب ضم "مايسترو" الأهلي

منذ ساعة

موسيماني يحدد صفقات الأهلي في الميركاتو الصيفي

منذ ساعة و 23 دقيقة

رئيس قناة السويس يكشف معلومات جديدة عن تحقيقات السفينة الجانحة

منذ حوالي 18 ساعة

6 قرارات جديدة لرئيس الوزارء خلال اجتماع الحكومة

منذ 39 دقيقة

زيدان يستقر على تشكيل ريال مدريد لمواجهة ليفربول في دوري أبطال أوروبا

منذ ساعة

السيسي لوزير التموين: تقدر تستحمل الجنيه اللي عاوز ترفعه على الزيت ده؟ (فيديو)

منذ يومين

عاجل.. تطور جديد في مفاوضات سد النهضة بالكونغو بعد عدم التوصل لبيان مشترك

منذ حوالي 13 ساعة

قناة مفتوحة تنقل مباراة ريال مدريد ضد ليفربول

منذ أقل من ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
02:13 م

بيان عاجل من "الخارجية" حول مفاوضات سد النهضة

زيدان يستقر على تشكيل ريال مدريد لمواجهة ليفربول في دوري أبطال أوروبا

03:24 م

قناة مفتوحة تنقل مباراة ريال مدريد ضد ليفربول

03:30 م

عاجل.. وزير الخارجية يكشف الخطوة التالية بعد فشل مفاوضات سد النهضة

03:17 م

6 قرارات جديدة لرئيس الوزارء خلال اجتماع الحكومة

03:47 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حادث الكيلو 151 يجدد اعتراف العالم بأهمية قناة السويس

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: لماذا يكره خصوم مصر القناة الجديدة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: خطايا مجلس النواب فى كارثة قطار سوهاج