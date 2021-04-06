نشرة حوادث الفجر: حرق جثة سيدة بعد وفاتها وإخلاء سبيل 10 متهمين من أصدقاء حسن شاكوش



جهود مكثفة لضبط المتهمين بنبش قبر سيدة وحرقها فى حلوان

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النيابة الإدارية ترصد عدد قضايا مخالفات البناء على مستوى الجمهورية خلال عام 2020

أصدرت النيابة الإدارية إحصائية بيانية بإجمالي عدد القضايا الخاصة بمخالفات البناء المتنوعة على مستوى الجمهورية والتي انتهت فيها النيابة الإدارية إلى إحالتها للمحاكمة التأديبية خلال عام ٢٠٢٠، " لمعرفة التفاصيل الكاملة"



إخلاء سبيل 10 متهمين من أصدقاء حسن شاكوش

أمرت جهات التحقيق بمدينة نصر أول اليوم الثلاثاء بقضية المطرب الشعبي حسن شاكوش الاستعلام من حي شرق مدينة نصر بأن المنشأة قد صدر لها ترخيص من عدمه وبيان وبيان إذ كان تم تحرير محضر مخلفات لتلك المنشاه وفي حاله الأولى بيان المخالفات بالأرقام، " لمعرفة التفاصيل الكاملة"



قرار من النيابة بشأن العثور على جثة سائق مصاب بطلق ناري بأكتوبر

أمرت النيابة العامة، بأكتوبر، بانتداب الطب الشرعي لتشريح جثة سائق عثر على جثته بأكتوبر، مصاب بطلق ناري، وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية للوقوف على ظروف الواقعة وملابساتها، " لمعرفة التفاصيل الكاملة "

تكثف الأجهزة الأمنية جهودها لضبط المتهمين في واقعة العثور على جثة سيدة متفحمة عقب وفاتها بيوم في حلوان.لمعرفة التفاصيل الكاملة " اضغط هنا أصدرت النيابة الإدارية إحصائية بيانية بإجمالي عدد القضايا الخاصة بمخالفات البناء المتنوعة على مستوى الجمهورية والتي انتهت فيها النيابة الإدارية إلى إحالتها للمحاكمة التأديبية خلال عام ٢٠٢٠، " لمعرفة التفاصيل الكاملة" اضغط هنا أمرت جهات التحقيق بمدينة نصر أول اليوم الثلاثاء بقضية المطرب الشعبي حسن شاكوش الاستعلام من حي شرق مدينة نصر بأن المنشأة قد صدر لها ترخيص من عدمه وبيان وبيان إذ كان تم تحرير محضر مخلفات لتلك المنشاه وفي حاله الأولى بيان المخالفات بالأرقام، " لمعرفة التفاصيل الكاملة" اضغط هنا أمرت النيابة العامة، بأكتوبر، بانتداب الطب الشرعي لتشريح جثة سائق عثر على جثته بأكتوبر، مصاب بطلق ناري، وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية للوقوف على ظروف الواقعة وملابساتها، " لمعرفة التفاصيل الكاملة " اضغط هنا

شهد الشارع المصري، خلال الساعات الماضية من يوم الثلاثاء، العديد من الأحداث والقضايا الهامة، والتي حازت على اهتمام قراء "بوابة الفجر"، ويقدم قسم الحوادث ببوابة الفجر أبرز هذه الأخبار: