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فاروق جعفر يفتح النار على ميدو.. " لا تمتلك تاريخ مع الزمالك "

الثلاثاء 06/أبريل/2021 - 04:01 م
بوابة الفجر
محمد أيمن
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شن فاروق جعفر لاعب الفريق الأول لكرة القدم السابق بنادي الزمالك هجوم ناري على أحمد حسام ميدو المدير الفني السابق للقلعة البيضاء وذلك بسبب تصريحات الأخير والتي هاجم فيها جعفر عبر موقع " كلوب هاوس".

وكان ميدو قد خرج وأكد أنه طالب قدامى الزمالك بالوقوف خلف الفريق خاصةً أنه في حالة تحقيق النادي الأهلي للفوز في جميع مبارياته المتبقية في بطولة الدوري والمؤجلة بسبب مشاركاته في كأس العالم للأندية سيكون وقتها الفارق بين الفريقين 3 نقاط.

وأضاف ميدو أنه فاروق جعفر لم يرحب به في الجسلة التي حضرها الإعلامي سيف زاهر وحازم إمام نجم الزمالك السابق بالإضافة إلى جعفر قام بلومه بسبب هجومه عليه بعد تصريحاته الأخيرة عقب مباراة الترجي".

قبل أن يخرج فاروق جعفر في تصريحات صحفية ويؤكد أن حديث ميدو عبر كلوب هاوس لا أساس له من الصحة ولم نلتقي منذ عام تقريبًا فلماذ تخرج منك تلك الكلمات خاصةً أن ميدو قام بالهروب من الزمالك وهو يبلغ من العمر 14 عامًا وحديثه عار تمامًا من الصحة ولا يملك أي تاريخ مع القلعة البيضاء.

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ميدو فاروق جعفر الزمالك الدوري المصري الممتاز

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