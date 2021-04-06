صباح عبد الرازق: 5 مومياوات ستعرض لأول مرة في متحف الحضارة

قالت صباح عبد الرازق مدير عام المتحف المصري في التحرير، إن الزائر إلى قاعة المومياوات الملكية في المتحف القومي للحضارة المصرية سوف يرى 5 مومياوات تُعرض لأول مرة، حيث كانت موجودة في مخازن المتحف المصري وغير معروضة للجمهور.



وأشارت عبد الرازق في تصريحات خاصة إلى الفجر، أن تلك الموميات هي مومياء الملكة أحمس نفرتاري، ومومياء الملك أمنحتب الثالث، ومومياء الملك سيتي الثاني، والملك وسبتاح، ومومياء ورمسيس السادس.



وأضافت عبد الرازق أن العمل في سيناريو العرض المتحفي في المتحف المصري بالتحرير يجري على نسق متسارع، حتى يبقى المتحف المصري أيقونة المتاحف العالمية.



وكانت عبد الرازق أعلنت في تصريحات سابقة لها أن قاعة الموميات الملكية في المتحف وهي القاعة رقم 52 والتي كانت تعرض 12 مومياء ملكية تم عمل سيناريو عرض جديد فيها لا يتضمن عرض مومياوات، وأن سيناريو العرض الجديد الخاص بالقاعة 52 يعرض لآثار ثم العثور عليها في 3 خبيئات، وليس ضمن العرض مومياوات، فقط سيضم العرض توابيت جنائزية، والقاعة كانت قد افتتحت في عام 1994 وكان فيها 12 مومياء ملكية من الأسر 17 و18 و19.



والقاعة الثانية التي كانت تضم 5 مومياوات ملكية من الأسرة الـ 20، وهي مومياوات رمسيس الثالث والخامس والرابع والتاسع، والملكة تي، هي القاعة رقم 56 والتي افتتحت عام 2006، لازال العمل جاري بها بعد نقل المومياوات الملكية منها لعمل سيناريو عرض جديد لها.



يذكر أن 22 مومياء ملكية رحلت من المتحف المصري في التحرير إلى المتحف القومي للحضارة المصرية في موكب ملكي مهيب، كي يتم عرضها في مقر عرضها النهائي، في قاعة مخصصة لذلك، وكان معروض منهم في المتحف المصري 17 مومياء فقط.