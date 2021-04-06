عمر كمال يقدم تتر بداية ونهاية "أحسن أب"





يعيش الفنان عمر كمال، حاليا حالة من النشاط الفني حيث أعلن غنائه لتتر بداية ونهاية "احسن اب" والمقرر عرضه في دراما رمضان المقبل.



وكتب عمر، علي حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "مسلسل ( أحسن أب) بطولة النجم على ربيع غناء تتر بداية ونهاية ( عمر كمال و النجم على ربيع )".



مسلسل "أحسن أب" من تأليف محمد محمدى وأحمد محيى، وإخراج معتز التونى، ويشارك في بطولته بجانب على ربيع هاجر أحمد أحمد تهامى وحسام داغر وسامي مغاوري وعدد من الفنانين.