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جوارديولا يستقر على تشكيل مانشستر سيتي لمواجهة بوروسيا دورتموند

الثلاثاء 06/أبريل/2021 - 04:01 م
بوابة الفجر
محمد أيمن
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إستقر الاسباني بيب جوارديولا المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي مانشستر سيتي على التشكيلة التي سيخوض بها الفريق مواجهة بوروسيا دورتموند في المباراة التي تجمع بينهما اليوم لحساب مباريات ذهاب الدور ربع النهائي من دوري أبطال أوروبا.

في الوقت الذي تقام فيه مباراة العودة بين الفريقين على ملعب إستاد سيجنال إيدونا بارك الأسبوع القادم وبالتحديد يوم الرابع عشر من شهر أبريل الجاري.

وجاءت تشكيلة السيتي المتوقعة على النحو التالي :-

حراسة المرمى : إيديرسون.
خط الدفاع : والكر ، ستونز ، دياز ، كانسيلو.
خط الوسط : رودريجو ، جوندوجان ، ديبروين.
خط الهجوم : جيسوس ، بيرناردو سيلفا ، رحيم ستيرلينج.

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