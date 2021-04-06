الشهيد الـ(433).. "الأطباء" تنعي طبيبة توفيت بكورونا

نعت النقابة العامة للأطباء الشهيدة الدكتورة آيه عبد المحسن، طبيب مقيم أطفال بمستشفى بنها التعليمي (خريجة ٢٠١٧) والتي أصيبت بفيروس كورونا وهى حامل وتوفيت عقب وضع مولودتها بأسبوع فى مستشفى عزل الباجور.



وأضافت النقابة، "خالص العزاء لأسرته الكريمة ونسأل الله أن يرحمه برحمته الواسعة وأن يُسكنه مع الأبرار والشهداء".



وأشارت النقابة ان الشهيدة الدكتورة آيه عبد المحسن، الطبيب رقم الــ(433)، من الأطباء الذين توفوا بفيروس كورونا منذ بدء جائحة الكورونا وحتى الأن.



وأكدت النقابة ان الأعداد المذكورة للأطباء الذي تم توثيق بياناتهم حتي الان تم التأكد من الوفاة بسبب إصابتهم بفيروس كورونا أثناء العمل، والأتصال بأهلهم للتأكد من خبر الوفاة والاستئذان في نشر النعي.

