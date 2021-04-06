Advertisements

الشهيد الـ(433).. "الأطباء" تنعي طبيبة توفيت بكورونا

الثلاثاء 06/أبريل/2021 - 04:21 م
بوابة الفجر
منى صموئيل
Advertisements
نعت النقابة العامة للأطباء الشهيدة الدكتورة آيه عبد المحسن، طبيب مقيم أطفال بمستشفى بنها التعليمي (خريجة ٢٠١٧) والتي أصيبت بفيروس كورونا وهى حامل وتوفيت عقب وضع مولودتها بأسبوع فى مستشفى عزل الباجور.

وأضافت النقابة، "خالص العزاء لأسرته الكريمة ونسأل الله أن يرحمه برحمته الواسعة وأن يُسكنه مع الأبرار والشهداء".

وأشارت النقابة ان الشهيدة الدكتورة آيه عبد المحسن، الطبيب رقم الــ(433)، من الأطباء الذين توفوا بفيروس كورونا منذ بدء جائحة الكورونا وحتى الأن.

وأكدت النقابة ان الأعداد المذكورة للأطباء الذي تم توثيق بياناتهم حتي الان تم التأكد من الوفاة بسبب إصابتهم بفيروس كورونا أثناء العمل، والأتصال بأهلهم للتأكد من خبر الوفاة والاستئذان في نشر النعي.

أخبار تهمك

بيان عاجل من "الخارجية" حول مفاوضات سد النهضة

منذ ساعتين و 18 دقيقة

السيسي لوزير التموين: تقدر تستحمل الجنيه اللي عاوز ترفعه على الزيت ده؟ (فيديو)

منذ يومين

عاجل.. وزير الخارجية يكشف الخطوة التالية بعد فشل مفاوضات سد النهضة

منذ ساعة و 14 دقيقة

قناة مفتوحة تنقل مباراة ريال مدريد ضد ليفربول

منذ ساعة

عملاق أوروبي يطلب ضم "مايسترو" الأهلي

منذ ساعة

الحكومة تكشف حقيقة خصم الرصيد المتبقي بعدادات الكهرباء مسبوقة الدفع مع نهاية الشهر

منذ حوالي 5 ساعات

موسيماني يحدد صفقات الأهلي في الميركاتو الصيفي

منذ ساعة و 28 دقيقة

رئيس قناة السويس يكشف معلومات جديدة عن تحقيقات السفينة الجانحة

منذ حوالي 18 ساعة

الغيابات تضرب باريس سان جيرمان قبل مواجهة بايرن ميونخ

منذ 35 دقيقة

تصريح صادم من وزير الخارجية السودانية بشأن ملء سد النهضة

منذ يوم

17 قناة مفتوحة تنقل مباراة ريال مدريد وليفربول في دوري أبطال أوروبا

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. تطور جديد في مفاوضات سد النهضة بالكونغو بعد عدم التوصل لبيان مشترك

منذ حوالي 14 ساعة

تصريح صادم من مستشار الرئيس بشأن موجة كورونا الثالثة.. فيديو

منذ حوالي 8 ساعات

صدمة محتملة لبرشلونة قبل كلاسيكو الأرض

منذ حوالي 10 ساعات

6 قرارات جديدة لرئيس الوزارء خلال اجتماع الحكومة

منذ ساعة الا ربع

زيدان يستقر على تشكيل ريال مدريد لمواجهة ليفربول في دوري أبطال أوروبا

منذ ساعة و 8 دقيقة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
02:13 م

بيان عاجل من "الخارجية" حول مفاوضات سد النهضة

زيدان يستقر على تشكيل ريال مدريد لمواجهة ليفربول في دوري أبطال أوروبا

03:24 م

قناة مفتوحة تنقل مباراة ريال مدريد ضد ليفربول

03:30 م

6 قرارات جديدة لرئيس الوزارء خلال اجتماع الحكومة

03:47 م

عاجل.. وزير الخارجية يكشف الخطوة التالية بعد فشل مفاوضات سد النهضة

03:17 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حادث الكيلو 151 يجدد اعتراف العالم بأهمية قناة السويس

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: لماذا يكره خصوم مصر القناة الجديدة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: خطايا مجلس النواب فى كارثة قطار سوهاج