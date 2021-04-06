الحرارة مستمرة ولكن.. 5 تحذيرات من الأرصاد للمصريين

وجه مسئولو هيئة الأرصاد الجوية على مدار الساعات الأخيرة عدة تحذيرات للمصريين بشأن حالة الطقس، وما ينتج عنها الفترة المقبلة، نظرا لارتفاع درجات الحرارة.



ويشهد اليوم الثلاثاء ارتفاع أخر فى درجات الحرارة، حيث يسود طقس حار على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والرياح معتدلة، معتدل على السواحل الشمالية الشرقية مائل للحرارة على السواحل الشمالية الغربية، مائل للحرارة على جنوب سيناء، حار على جنوب الصعيد والرياح معتدلة .



استمرار ارتفاع درجات الحرارة

وكشفت هيئة الأرصاد الجوية أن درجات الحرارة سوف تستمر في الارتفاع اليوم الثلاثاء 5 أبريل وغدا الأربعاء وتصل إلى 35 درجة مئوية في القاهرة.



وأكد خبراء الأرصاد أن درجة الحرارة سجلت اليوم الثلاثاء ارتفاعا في القاهرة وكل مدن المحافظات، مع توقعات بوصولها إلى 38 درجة مع وجود أتربة عالقة في الهواء.



الحرارة تصل 35 درجة

وأضاف الخبراء أن طبيعة فصل الربيع الذى تشهده البلاد حاليا هو التعرض لبعض الموجات الحارة حيث أن موجة حارة تشهدها البلاد ومن المقرر أن ترتفع تدريجيا حتى الوصول إلى 35 درجة اليوم الثلاثاء والأربعاء.



طقس مائل للحرارة غدا

ووفقا لخبراء الأرصاد، فيسود غدا الأربعاء طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال وجنوب الصعيد والرياح معتدلة، مائل للحرارة على السواحل الشمالية الشرقي، لطيف على السواحل الغربية والرياح نشطة، ويكون مائل للحرارة على جنوب سيناء والرياح معتدلة، وشمال الصعيد، وطقس مائل للحرارة على جنوب الصعيد، بينما يكون مائل للبرودة على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ليلا، لطيف على جنوب سيناء وشمال وجنوب الصعيد.



درجات حرارة بأسوان 38 درجة

ومن المتوقع أن تبلغ أعلى درجة حرارة (العظمى) على أسوان وإدفو حيث تبلغ 38 درجة بينما تكون أقل درجة (الصغرى) على سانت كاترين حيث تبلغ 14 درجات مئوية.



لا للتخفيف الملابس

أفاد أن الطقس يشهد انخفاضا طفيفا تدريجيا مرة أخرى بدرجات الحرارة بداية من الخميس القادم، ومن المقرر أن تصل 27 درجة مئوية، بعدم تخفيف الملابس تجنبا للإصابة بنزلات البرد.

