الجمعية العمومية لـ'أخبار اليوم' تعتمد القوائم المالية واللائحة الإدارية الجديدة

انتهت أمس أعمال الجمعية العمومية لمؤسسة أخبار اليوم، برئاسة المهندس عبدالصادق الشوربجي رئيس الهيئة الوطنية للصحافة رئيس الجمعية العمومية، بحضور المستشار عادل بريك والدكتور إيهاب أبو عيش، والدكتور محمد توفيق، والدكتور أحمد مختار، والدكتورة غادة لبيب، وهويدا رمضان إبراهيم، والمستشار محمد عمر القماري، ونجلاء أحمد، ومصطفى مسلم، ومدحت لاشين، ومحمد هاشم، ومصطفى يونس، وهلال إبراهيم، وأحمد محمد صلاح الدين، وياسر محمود، وسيد محمد عبدالعاطي.





كما حضر تزيزة أحمد التهامي وكيل الجهاز المركزي للمحاسبات، ومحمد كمال صقر رئيس القطاع الثالث الإدارة المركزية للرقابة المالية على المؤسسات الصحفية والأحزاب، ووسام عيد سعودي، وأميمة عبدالحميد رئيس قطاع المكتب الفني الإدارة المركزية للرقابة المالية على المؤسسات الصحفية والأحزاب، وجيهان محمد يوسف مدير عام الإدارة المركزية للرقابة المالية على المؤسسات الصحفية والأحزاب، وعبير نبيل رياض الإدارة المركزية للرقابة المالية على المؤسسات الصحفية والأحزاب، وأحمد جلال رئيس مجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم وأعضاء مجلس الإدارة.





واعتمدت الجمعية القوائم المالية لمؤسسة أخبار اليوم عن عامي 2015/2015، واللائحة الإدارية الجديدة للمؤسسة.

وبدأت أعمال الجمعية بكلمة من رئيس الهيئة، أكد خلالها حرص الهيئة على تفعيل دور الجمعيات العمومية للمؤسسات الصحفية القومية، واعتماد القوائم المالية المتأخرة؛ حيث لم يتم خلال السنوات الثلاث الماضية انعقاد أي جمعيات عمومية بالمؤسسات الصحفية.





وأضاف "الشوربجي" أن الهيئة تعمل على حل الكثير من المشاكل المزمنة، التي حالت دون الاستغلال الأمثل لأصول هذه المؤسسات، مشيرًا إلى أنه من المخطط الانتهاء من مناقشة واعتماد القوائم المالية المتأخرة في جميع المؤسسات الصحفية القومية قبل نهاية شهر يونيو المقبل، ليتم بعد ذلك اعتماد القوائم في المواعيد المحددة قانونيًا.





وأشاد رئيس الهيئة بالدور المهم للجهاز المركزي للمحاسبات، لضمان حسن وسلامة اعمال المؤسسات.





كما أشاد بالدور الإيجابي لأعضاء الجمعية العمومية من المنتخبين والمعينين، لحرصهم على مصلحة المؤسسات الصحفية، لتستمر في أداء دورها التثقيفي والتنويري، والنهوض بأوضاعها المالية والإدارية.



