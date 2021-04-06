Advertisements

الجمعية العمومية لـ'أخبار اليوم' تعتمد القوائم المالية واللائحة الإدارية الجديدة

الثلاثاء 06/أبريل/2021 - 04:23 م
عبدالصادق الشوربجي
عبدالصادق الشوربجي
ميسون أبو الحسن
Advertisements
انتهت أمس أعمال الجمعية العمومية لمؤسسة أخبار اليوم، برئاسة المهندس عبدالصادق الشوربجي رئيس الهيئة الوطنية للصحافة رئيس الجمعية العمومية، بحضور المستشار عادل بريك والدكتور إيهاب أبو عيش، والدكتور محمد توفيق، والدكتور أحمد مختار، والدكتورة غادة لبيب، وهويدا رمضان إبراهيم، والمستشار محمد عمر القماري، ونجلاء أحمد، ومصطفى مسلم، ومدحت لاشين، ومحمد هاشم، ومصطفى يونس، وهلال إبراهيم، وأحمد محمد صلاح الدين، وياسر محمود، وسيد محمد عبدالعاطي.

كما حضر تزيزة أحمد التهامي وكيل الجهاز المركزي للمحاسبات، ومحمد كمال صقر رئيس القطاع الثالث الإدارة المركزية للرقابة المالية على المؤسسات الصحفية والأحزاب، ووسام عيد سعودي، وأميمة عبدالحميد رئيس قطاع المكتب الفني الإدارة المركزية للرقابة المالية على المؤسسات الصحفية والأحزاب، وجيهان محمد يوسف مدير عام الإدارة المركزية للرقابة المالية على المؤسسات الصحفية والأحزاب، وعبير نبيل رياض الإدارة المركزية للرقابة المالية على المؤسسات الصحفية والأحزاب، وأحمد جلال رئيس مجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم وأعضاء مجلس الإدارة.

واعتمدت الجمعية القوائم المالية لمؤسسة أخبار اليوم عن عامي 2015/2015، واللائحة الإدارية الجديدة للمؤسسة.
 
وبدأت أعمال الجمعية بكلمة من رئيس الهيئة، أكد خلالها حرص الهيئة على تفعيل دور الجمعيات العمومية للمؤسسات الصحفية القومية، واعتماد القوائم المالية المتأخرة؛ حيث لم يتم خلال السنوات الثلاث الماضية انعقاد أي جمعيات عمومية بالمؤسسات الصحفية.

وأضاف "الشوربجي" أن الهيئة تعمل على حل الكثير من المشاكل المزمنة، التي حالت دون الاستغلال الأمثل لأصول هذه المؤسسات، مشيرًا إلى أنه من المخطط الانتهاء من مناقشة واعتماد القوائم المالية المتأخرة في جميع المؤسسات الصحفية القومية قبل نهاية شهر يونيو المقبل، ليتم بعد ذلك اعتماد القوائم في المواعيد المحددة قانونيًا.

وأشاد رئيس الهيئة بالدور المهم للجهاز المركزي للمحاسبات، لضمان حسن وسلامة اعمال المؤسسات.

كما أشاد بالدور الإيجابي لأعضاء الجمعية العمومية من المنتخبين والمعينين، لحرصهم على مصلحة المؤسسات الصحفية، لتستمر في أداء دورها التثقيفي والتنويري، والنهوض بأوضاعها المالية والإدارية.

كانت الجمعية العمومية لمؤسسة أخبار اليوم قد شهدت مناقشات مستفيضة من الأعضاء، شهدت الجمعية اعتماد القرارات الهادفة، منها تشكيل لجنة لمتابعة ملاحظات الجهاز المركزي للمحاسبات وأعضاء الجمعية، على أن تقدم تقريرها إلى رئيس مجلس الإدارة، لرفعه إلى رئيس الهيئة الوطنية للصحافة رئيس الجمعية العمومية.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

عبدالصادق الشوربجي الوطنية للصحافة الهيئة الوطنية للصحافة الفجر

أخبار تهمك

6 قرارات جديدة لرئيس الوزارء خلال اجتماع الحكومة

منذ ساعة الا ربع

صدمة محتملة لبرشلونة قبل كلاسيكو الأرض

منذ حوالي 10 ساعات

الحكومة تكشف حقيقة خصم الرصيد المتبقي بعدادات الكهرباء مسبوقة الدفع مع نهاية الشهر

منذ حوالي 5 ساعات

17 قناة مفتوحة تنقل مباراة ريال مدريد وليفربول في دوري أبطال أوروبا

منذ أقل من ساعتين

تصريح صادم من مستشار الرئيس بشأن موجة كورونا الثالثة.. فيديو

منذ حوالي 8 ساعات

السيسي لوزير التموين: تقدر تستحمل الجنيه اللي عاوز ترفعه على الزيت ده؟ (فيديو)

منذ يومين

تصريح صادم من وزير الخارجية السودانية بشأن ملء سد النهضة

منذ يوم

زيدان يستقر على تشكيل ريال مدريد لمواجهة ليفربول في دوري أبطال أوروبا

منذ ساعة و 8 دقيقة

قناة مفتوحة تنقل مباراة ريال مدريد ضد ليفربول

منذ ساعة

عاجل.. تطور جديد في مفاوضات سد النهضة بالكونغو بعد عدم التوصل لبيان مشترك

منذ حوالي 14 ساعة

الغيابات تضرب باريس سان جيرمان قبل مواجهة بايرن ميونخ

منذ 35 دقيقة

بيان عاجل من "الخارجية" حول مفاوضات سد النهضة

منذ ساعتين و 18 دقيقة

موسيماني يحدد صفقات الأهلي في الميركاتو الصيفي

منذ ساعة و 28 دقيقة

رئيس قناة السويس يكشف معلومات جديدة عن تحقيقات السفينة الجانحة

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. وزير الخارجية يكشف الخطوة التالية بعد فشل مفاوضات سد النهضة

منذ ساعة و 15 دقيقة

عملاق أوروبي يطلب ضم "مايسترو" الأهلي

منذ ساعة

موضوعات متعلقة

"الوطنية للصحافة" تشكل هيئة لوضع معايير اختيار قيادات المؤسسات القومية

فوز هاشم والنجمي بمقعدي عمومية 'أخبار اليوم'

بـ23 اختصاص.. "الوطنية للصحافة" تباشر أعمالها بالتشكيل الجديد

"عبدالصادق الشوربجي" يقدم مقترح لحل مشكلة ديون المؤسسات الصحفية

عبدالصادق الشوربجي: "بعد 2011 أي حد كان بيمشي في شارع به مؤسسة صحفية كان بيتعين"

عبدالصادق الشوربجي: أتمنى زيادة دخل العاملين في المؤسسات الصحفية بشرط العمل

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
02:13 م

بيان عاجل من "الخارجية" حول مفاوضات سد النهضة

زيدان يستقر على تشكيل ريال مدريد لمواجهة ليفربول في دوري أبطال أوروبا

03:24 م

قناة مفتوحة تنقل مباراة ريال مدريد ضد ليفربول

03:30 م

6 قرارات جديدة لرئيس الوزارء خلال اجتماع الحكومة

03:47 م

عاجل.. وزير الخارجية يكشف الخطوة التالية بعد فشل مفاوضات سد النهضة

03:17 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حادث الكيلو 151 يجدد اعتراف العالم بأهمية قناة السويس

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: لماذا يكره خصوم مصر القناة الجديدة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: خطايا مجلس النواب فى كارثة قطار سوهاج