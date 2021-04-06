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ماجي أنور تقيم الدورة السابعة من مهرجان فاتن حمامة السينمائي اونلاين ب"لندن"

الثلاثاء 06/أبريل/2021 - 05:01 م
بوابة الفجر
نور طلعت
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تقوم المنتجة والمخرجة ماجي أنور حاليا بعدد من التحضيرات الخاصة بمهرجان فاتن حمامة السينمائي المقرر إقامته اونلاين بسبب فيروس كورونا، وفتحت باب التقديم لمسابقة التصوير الفوتوغرافي والسيناريو بالدورة السابعة والمقرر انطلاقها الشهر القادم، ويغلق باب التقديم نهاية الشهر الجاري.


ماجي أنور مخرجة، منتجة وكاتبة مصرية، ومؤسسة مهرجان فاتن حمامة السينمائي، اشتهرت بإخراج العديد من الأفلام التسجيلية التي تجسد من خلالها المشوار الفني لعدد من الفنانين مثل فيلم الفاتنة عن الراحلة فاتن حمامة.

شاركت كأحد أعضاء هيئة التحكيم في العديد من المهرجانات السينمائية الدولية فهي أول مخرجة أفلام تشارك كعضو في لجنة التحكيم في اربعة مهرجانات سينمائية في أوروبا مثل مهرجان لندن ومهرجان نيس، ومهرجان مدريد السينمائي الدولي للمشاركة ضمن أعضاء لجنة تحكيم في دورته الثامنة. في عام 2020، أختارها كارل توني المنتج البريطاني ورئيس مهرجان الفيلم العالمي لتكون الموزع المعتمد للافلام التي سيتم عرضها في المهرجان من خلال شركتها ماجيكا هاوس، ولتشغل منصب المستشار الرسمي للمهرجان لتعد أول امرأة عربية مصرية تحتل هذا المنصب وأصغر عضو بغرفة صناعة السينما كموزع ومنتج معتمد.

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