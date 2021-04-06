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خاص لـ "الفجر".. الأهلي يرفض تعيين حكم مصري لإدارة مباراة القمة

الثلاثاء 06/أبريل/2021 - 04:33 م
بوابة الفجر
محمد الصو
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علق مسؤولو النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، على فكرة تعيين طاقم تحكيم مصري لإدارة مباراة الفريق ضد الزمالك، بقمة الدوري المصري.

وكانت أنباء ترددت في الساعات الأولى من صباح اليوم، عن استقرار الجبلاية على تعيين طاقم تحكيم مصري لإدارة اللقاء المنتظر جماهيريًا، بسبب عدم القدرة على استقطاب طاقم تحكيم أجنبي، في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد.

ورد مصدر خاص داخل القلعة الحمراء في تصريحات خاصة لـ"الفجر الرياضي"، على الأمر قائلًا: "لا نُحبذ فكرة إدارة المباراة من التحكيم المصري".

وأضاف: "لا نشكك في قدرات التحكيم المصري، ولكن في ظل الأوضاع الحالية والتنافس بين الناديين على المستوى الفني والجماهيري، يمنع الفكرة تمامًا".

وتابع: "الدوري مازال في أشده، ولم يتم حسمه حتى يتهاون أحد الطرفين في عدم تعيين طاقم تحكيم أجنبي، وبالتالي الفكرة ممنوعة من الطرح أو يمكننا الموافقة عليها".

واختتم: "الأهلي يتمسك بحقه في تعيين طاقم تحكيم أجنبي للقاء، كعادة المباريات بين الناديين في السنوات الماضية، ولن نقبل بغير ذلك".

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي نظيره الزمالك، يوم 18 أبريل الجاري، على ملعب القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة المؤجلة من الاسبوع الرابع بالدوري المصري الممتاز.

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