وكيل صحة المنوفية: رفع درجة إستعداد المستشفيات لمواجهة الموجة الثالثة من كورونا





في إطار خطة الدولة الوقائية، وخطة وزارة الصحة والسكان ومديرية الشئون الصحية بالمنوفية، لمواجهة الموجة الثالثة من فيروس كورونا المستجد كوفيد ١٩، وتنفيذًا لتوجيهات معالي الأستاذة الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، والسيد اللواء إبراهيم أبوليمون محافظ المنوفية بالمتابعة الدورية والمستمرة والمكثفة لمنافذ تقديم الخدمة الطبية بمحافظة المنوفية.



قام اليوم الأستاذ الدكتور فيصل محمود جودة وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، يرافقه الدكتور هيثم قطب مدير المكتب الفني لمعالي وكيل الوزارة، الدكتور محمد النشار مساعد وكيل الوزارة لشئون البيانات والمعلومات،، ولجنة تحسين الأداء بالمديرية، بجولات ميدانية مكوكية، تفقدوا خلالها مستشفي الباجور العام، وحدة بي العرب، وحدة كوم الضبع، وحدة الأطارشة، المركز الصحي بالباجور ورعاية الطفل بالباجور، ومركز الغسيل الكلوي والحضانات بوحدة تلوانة الصحية بالباجور.



حيث تم التأكد من جاهزية المستشفيات وإستعدادها لمواجهة الموجة الثالثة من فيروس كورونا المستجد "كوفيد١٩"، لإستقبال وعزل الحالات المصابة والمشتبة إصابتهم بفيروس كورونا، ومتابعة الحالات بأقسام العزل، والتأكد من تطبيق بروتوكول العلاج المخصص لهم من وزارة الصحة، بالإضافة إلى توافر الأمصال ولقاح كورونا، والتأكد من تقديم الخدمة الطبية للمرضي علي الوجه الأمثل، بالإضافة إلى متابعة توافر القوي البشرية اللازمة بجميع الأقسام الطبية، وإرتداء الفرق الطبية للواقيات الشخصية أثناء التعامل مع الحالات المرضية،مع إتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والتدابير الإحترازية اللازمة أثناء العمل لمنع إنتشار العدوى.



كما تابع وكيل الوزارة إنتظام سير العمل، والخدمات الطبية المقدمة للمرضي، والتأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية، كما تم مناظرة السجلات الطبية، والتأكد من تسجيل كافة البيانات الطبية للمريض بالتذكرة والسجلات الطبية، والتدريب الجيد للفرق التمريضية علي التعامل مع الأجهزة الطبية بالأقسام الحرجة.



كما شدد سيادته علي المتابعة المستمرة لصيانة الأجهزة الطبية وغير الطبية بالمستشفيات والوحدات الصحية، وعلي أعمال التطهير والتعقيم اليومي لكافة الأقسام الطبية، والتشديد علي إتباع خطوط السير لمرضي الأمراض التنفسية عن باقي التخصصات الطبية الأخري.



من جهة أخرى قام الدكتور عبدالباري العجيزي مدير عام الطب العلاجي، يرافقه الأستاذ أحمد الضبع مدير مكتب أ.د وكيل الوزارة بالمرور علي أقسام المعمل الإقليمي المشترك للتأكد من حسن سير العمل وتواجد الأطقم الطبية والعاملين بالمعمل، والتأكد من الإلتزام التام بالإجراءات الوقائية والإحترازية.



يذكر أن الدكتورة رباب الصيفي مساعد وكيل الوزارة للرقابة والمتابعة، والدكتورة أمل عبدالوارث مساعد وكيل الوزارة لشئون المبادرات الرئاسية، والدكتورة إيريني إسكندر مدير إدارة تلا الطبية، قاموا اليوم بالمرور المفاجئ علي مستشفيات (سرس الليان العام، الشهداء المركزى، ومستشفى تلا المركزى).



حيث تم المرور علي أقسام الإستقبال والطوارئ، والعناية المركزة، ومتابعة رفع درجة الإستعداد لحالات الطواريء والحوادث، وتفعيل دولاب الأزمات والكوارث بالمستشفيات،ومراجعة شبكات الأكسجين، والتأكد من توافر المخزون الكافي منها، والصيانة الدورية لها، والتأكيد علي متابعة تطبيق الإجراءات الوقائية والتدابير الإحترازية داخل كافة الأقسام الطبية، بالإضافة إلى توافر المستلزمات الطبية والوقائية بجميع المستشفيات، ومتابعة إنتظام سير العمل، والخدمات الطبية المقدمة للمرضي.