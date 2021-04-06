"الحب في زمن الكوليرا".. محمد رمضان يروج لمسلسله "موسى" بصورة مع سمية الخششاب

شارك الفنان محمد رمضان صورة من كواليس تصوير مسلسله "موسى" وذلك عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات "انستجرام".



وظهر "رمضان" في الصورة بصحبة الفنانة سمية الخشاب، وكتب تعليقا قائلا: ""#موسى الصعيدي و#حلاوتهم فاتنة #القاهرة سنة١٩٤٠ #العشق_في_زمن_الكوليرا".



مسلسل موسى يشارك في بطولته كل من من سمية الخشاب وعبير صبري وهبة مجدى وتأليف ناصر عبد الرحمن وإخراج محمد سلامة ومن المقرر أن ينافس به الفنان محمد رمضان عدد من الأعمال الدرامية في هذا العام.