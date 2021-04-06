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آداب المنوفية تنظم مهرجان المواهب احتفالا باليوم العالمي للفرانكوفونية

الثلاثاء 06/أبريل/2021 - 04:48 م
بوابة الفجر
سناء عثمان
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نظمت كلية الآداب جامعة المنوفية صباح اليوم مهرجان المواهب احتفالا باليوم العالمي للفرانكوفونية وذلك تحت رعاية الدكتور عادل مبارك رئيس الجامعة والدكتورة نانسي أسعد نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدكتور أسامة مدني عميد الكلية والدكتور عادل شاويش وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب والدكتورة نهي صلاح الدين رئيس قسم اللغة الفرنسية بالكلية، وذلك بالاشتراك مع كلية اللغات التطبيقية بالجامعة الفرنسية بمصر بالتعاون مع الدكتورة ياسمين برسوم القائم بأعمال رئيس قسم الترجمة بالكلية، وذلك من خلال تطبيق زووم.


وقد تضمنت فعاليات المهرجان عقد ورش أنشطة طلابية باللغة الفرنسية غناء وشعر ورسم، حيث قام طلاب قسم اللغة الفرنسية بالكلية بعرض العديد من الفقرات المختلفة لهذه الفنون، وفي نهاية المهرجان تم تسليم شهادات تكريم للطلاب المشاركين.

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