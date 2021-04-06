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المواعيد والشروط.. كيفية التقدم لجائزة اليونسكو لتعليم الفتيات والنساء 2021
الثلاثاء 06/أبريل/2021 - 04:52 م
محمد عوده
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أعلن الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي، والبحث العلمي، رئيس اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو، عن فتح باب التقدم لنيل جائزة اليونسكو لتعليم الفتيات والنساء لعام 2021، في نسختها السادسة، والتي تم إطلاق الإعلان عنها من خلال اليونسكو في 8 مارس 2021.
وأشار وزير التعليم العالي، والبحث العلمي، إلى أن هذه الجائزة هى الأولى من نوعها في اليونسكو، فهي تعرض لمشاريع ناجحة من شأنها تحسين وتعزيز الطموحات التعليمية للفتيات والنساء.
فيما يلي من سطور، تستعرض "الفجر" أبرز المعلومات عن جائزة اليونسكو لتعليم الفتيات والنساء، والمواعيد والشروط وكيفية التقدم لنيلها.
- تهدف جائزة اليونسكو لتعليم الفتيات والنساء إلى مكافأة الجهود المتميزة التي يقدمها الأفراد أو المؤسسات أو المنظمات التي تضطلع بأنشطة في مجال تعليم الفتيات والنساء.
كما تهدف الجائزة إلى مكافأة الأنشطة التي تتسم بالابتكار أو التي تحدث أثرا عظيما.
- تمنح الجائزة من خلال التمويل المقدم من الحكومة الصينية، إسهاما في تحقيق أولوية اليونسكو العامة، المتمثلة في المساواة بين الجنسين، والشراكة العالمية لتعليم الفتيات والنساء.
- يمكن للراغبين في الترشح لهذه الجائزة اتباع الخطوات التالية:
1- طلب حساب من خلال إرسال رسالة للبريد الإلكتروني ([email protected]).
2- استيفاء استمارة الجائزة، المتاحة باللغتين الإنجليزية والفرنسية، من خلال الموقع الإلكتروني للجائزة بالدخول على الرابط (http:unesco.orggwe).
- يتم اعتماد الترشيحات من خلال اللجان الوطنية بحد أقصى 3 ترشيحات لكل دولة.
- على المتقدمين موافاة اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو بالآتي:
1- ملخص للمشروع المقدم لنيل الجائزة.
2- خطاب ترشيح موجه للجنة الوطنية المصرية لليونسكو.
- يتم إرسال جميع الأوراق المطلوبة إلى اللجنة من خلال البريد الإلكتروني ([email protected])، و([email protected]).
- ترسل الأوراق المطلوبة قبل موعد غايته 15 مايو 2021، حتى يتسنى للجنة التربية البت في الترشيحات المقدمة.
وفي 16 فبراير الماضي، أعلن الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي، والبحث العلمي، رئيس اللجنة الوطنية المصرية للتربية والعلوم والثقافة "يونسكو - الكسو - ايسيسكو"، فتح باب التقدم لنيل جائزة "فيليكس هوفويت بوانيي" لليونسكو للسعي إلى السلام لعام 2021.
وتهدف الجائزة إلى تكريم الأفراد الأحياء والهيئات أو المؤسسات العامة أو الخاصة التي قدمت مساهمة كبيرة في تعزيز السلام أو السعي والحفاظ عليه.
وللحصول على الجائزة، يجب أن تتوافر بعض الشروط فى المرشح لنيلها، تتمثل في: تقديم إسهامات كبيرة في تعزيز السلام أو السعي إليه أو صونه أو الحفاظ عليه، بما يتوافق مع ميثاق الأمم المتحدة ودستور اليونسكو، ويجب أن يتمتع المرشحون لنيل الجائزة بسمعة دولية، فضلا عن التزام المرشحين، وأن يكون عملهم في مجال حقوق الإنسان، وتعزيز ثقافة السلام، بغض النظر عن أى اعتبارات عرقية وسياسية ودينية.
وأشار وزير التعليم العالي، والبحث العلمي، إلى أن هذه الجائزة هى الأولى من نوعها في اليونسكو، فهي تعرض لمشاريع ناجحة من شأنها تحسين وتعزيز الطموحات التعليمية للفتيات والنساء.
فيما يلي من سطور، تستعرض "الفجر" أبرز المعلومات عن جائزة اليونسكو لتعليم الفتيات والنساء، والمواعيد والشروط وكيفية التقدم لنيلها.
- تهدف جائزة اليونسكو لتعليم الفتيات والنساء إلى مكافأة الجهود المتميزة التي يقدمها الأفراد أو المؤسسات أو المنظمات التي تضطلع بأنشطة في مجال تعليم الفتيات والنساء.
كما تهدف الجائزة إلى مكافأة الأنشطة التي تتسم بالابتكار أو التي تحدث أثرا عظيما.
- تمنح الجائزة من خلال التمويل المقدم من الحكومة الصينية، إسهاما في تحقيق أولوية اليونسكو العامة، المتمثلة في المساواة بين الجنسين، والشراكة العالمية لتعليم الفتيات والنساء.
- يمكن للراغبين في الترشح لهذه الجائزة اتباع الخطوات التالية:
1- طلب حساب من خلال إرسال رسالة للبريد الإلكتروني ([email protected]).
2- استيفاء استمارة الجائزة، المتاحة باللغتين الإنجليزية والفرنسية، من خلال الموقع الإلكتروني للجائزة بالدخول على الرابط (http:unesco.orggwe).
- يتم اعتماد الترشيحات من خلال اللجان الوطنية بحد أقصى 3 ترشيحات لكل دولة.
- على المتقدمين موافاة اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو بالآتي:
1- ملخص للمشروع المقدم لنيل الجائزة.
2- خطاب ترشيح موجه للجنة الوطنية المصرية لليونسكو.
- يتم إرسال جميع الأوراق المطلوبة إلى اللجنة من خلال البريد الإلكتروني ([email protected])، و([email protected]).
- ترسل الأوراق المطلوبة قبل موعد غايته 15 مايو 2021، حتى يتسنى للجنة التربية البت في الترشيحات المقدمة.
وفي 16 فبراير الماضي، أعلن الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي، والبحث العلمي، رئيس اللجنة الوطنية المصرية للتربية والعلوم والثقافة "يونسكو - الكسو - ايسيسكو"، فتح باب التقدم لنيل جائزة "فيليكس هوفويت بوانيي" لليونسكو للسعي إلى السلام لعام 2021.
وتهدف الجائزة إلى تكريم الأفراد الأحياء والهيئات أو المؤسسات العامة أو الخاصة التي قدمت مساهمة كبيرة في تعزيز السلام أو السعي والحفاظ عليه.
وللحصول على الجائزة، يجب أن تتوافر بعض الشروط فى المرشح لنيلها، تتمثل في: تقديم إسهامات كبيرة في تعزيز السلام أو السعي إليه أو صونه أو الحفاظ عليه، بما يتوافق مع ميثاق الأمم المتحدة ودستور اليونسكو، ويجب أن يتمتع المرشحون لنيل الجائزة بسمعة دولية، فضلا عن التزام المرشحين، وأن يكون عملهم في مجال حقوق الإنسان، وتعزيز ثقافة السلام، بغض النظر عن أى اعتبارات عرقية وسياسية ودينية.
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