بسبب وقف مسلسل "الملك"..دينا الشربيني تهاجم السوشيال ميديا

علقت الفنانة دينا الشربيني على قرار وقف مسلسل "الملك" وذلك من خلال منشور عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".



وكتبت "الشربيني" قائله: "احنا بنعمل فن عشان نحكي حواديت.. عشان نسعد الناس ونسليهم ونخليهم يفكروا.. ماتحكمش على الجواب من عنوانه، من حقك تقرأ الجواب كله وساعتها تحكم".



وأضافت: "لو السوشيال ميديا تحولت لمحكمة فنية من حقها تمنع عرض أو توقف عمل مانعرفش بكرة هتحكم بإيه وممكن تظلم مين.. من حقنا نحلم.. من حقنا نتخيل.. من حقنا نغلط.. من حقك تشوفنا حتى لو هتنتقدنا.. ومن حقك برضه ماتتفرجش بس مطلب المنع خسارة وقطع عيش وظلم".