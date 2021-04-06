آية عبدالله: نقف خلف الرئيس السيسي في أزمة سد النهضة





علقت المطربة آية عبد الله على فشل مفاوضات سد النهضة وإصرار الجانب الإثيوبي على ملء السد.





وأكدت "آية عبدالله" على دعم الرئيس السيسي في أي قرار يتخذه للحفاظ على نصيب مصر في مياه النيل وحماية أمنها القومي.



وأشارت "آية" إلى أن كل وطني مخلص يقف خلف الرئيس في أزمة سد النهضة.



يذكر أن "آية عبدالله" صدر لها مؤخراً أغنية "لو هتكلم عن مصر" بمشاركة الفنان "مجد القاسم" ويُعرض الكليب الخاص بها على جميع القنوات الفضائية.