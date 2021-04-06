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رئيس الوزراء يشهد توقيع اتفاقية عقد تصنيع وتوريد ١٠٠٠ عربة سكة حديد بضائع

الثلاثاء 06/أبريل/2021 - 04:55 م
بوابة الفجر
مارينا بشارة
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شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، بحضور المهندس كامل الوزير، وزير النقل، والفريق عبدالمنعم التراس، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، مراسم توقيع اتفاقية عقد بين وزارة النقل، مُمثلة في الهيئة القومية لسكك حديد مصر، والهيئة العربية للتصنيع، مُمثلة في مصنع سيماف؛ بهدف تعزيز التعاون بين السكة الحديد ومصنع سيماف، وتعظيم المنتج المحلي في مجال صناعة عربات السكك الحديدية.

ووقع الاتفاقية كل من المهندس أشرف رسلان، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لسكك حديد مصر، والمهندس إسماعيل نجدي، رئيس مجلس إدارة مصنع سيماف.

وعقب التوقيع، أشار وزير النقل إلى أن هذه الاتفاقية تتضمن قيام مصنع سيماف، التابع للهيئة العربية للتصنيع بتصنيع وتوريد ١٠٠٠ عربة بضائع أنواع مختلفة، تشمل ٣٠٠ عربة كشف قلاب، و٣٧٥ عربة سطح حاويات، و١٥٠ عربة صهريج، و١٢٥ عربة صندوق، و٥٠ عربة سبنسة.

وأضاف وزير النقل أنه سيتم الانتهاء من توريد كامل العقد لعدد الـ ١٠٠٠ عربة خلال ٤ سنوات من تاريخ تفعيل العقد النهائي وسيتم الانتهاء من توريد جميع عربات الكشف القلاب بعدد ٣٠٠ عربة وجميع عربات السطح بعدد ٣٧٥ عربة خلال ٢٤ شهرا من تاريخ تفعيل العقد النهائي.

كما أشار المهندس كامل الوزير إلى أن ذلك يأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية بتوطين صناعة وسائل النقل في مصر، وتطوير قطاع نقل البضائع في السكة الحديد بزيادة المنقول من البضائع عبر السكك الحديدية؛ للحفاظ على شبكة الطرق، وزيادة موارد هيئة السكك الحديدية المالية، لافتا إلى أن هذه الصفقة ستشكل نقلة نوعية كبيرة في هذا المجال خاصة مع التعاقدات الضخمة الني أبرمتها وزارة النقل لتصنيع وتوريد جرارات جديدة، والتي وصل منها حتى الآن، 110جرارات جديدة و301 عربة ركاب، وبالتزامن مع تطوير وتحديث نُظم الإشارات على خطوط السكك الحديدية، وتجديد القضبان والبنية التحتية بالسكة الحديد.
وأوضح الفريق عبد المنعم التراس، أن هذا التعاقد يُعد استكمالًا للشراكة القائمة بين السكة الحديد ومصنع سيماف في العديد من المشروعات الكبيرة والمهمة التي يأتي على رأسها مشروع توريد ١٤٠ عربة بضائع سطح، والذي تم الانتهاء منه، وكذلك مشروع تطوير المظهر الداخلي والخارجي لعدد ٢٠٠ عربة؛ حيث تم الانتهاء من تطوير ١١٥ عربة، بالإضافة إلى مشروع تصنيع وتوريد ١٠٠ عربة توليد قوى، ومشروع تصنيع وتوريد ٧٥ عربة غلال.

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