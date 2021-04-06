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إيمان العاصي تستعرض رشاقتها داخل الجيم

الثلاثاء 06/أبريل/2021 - 05:44 م
بوابة الفجر
مي مرسي
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استعرضت الفنانة إيمان العاضي رشاقتها، من خلال مشاركتها صورة داخل الجيم عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات "انستجرام".

وظهرت "العاصي" بملابس رياضية، وحازت الصورة على إعجاب عدد كبير من متابعيها.

يذكر أن آخر أعماله الفنانة ايمان العاصي مسلسل "مملكة إبليس"، وتشاركها بطولة غادة عادل ورانيا يوسف وسلوى خطاب وأحمد داود، من تأليف محمد أمين راضي ومن إخراج أحمد خالد موسى.

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