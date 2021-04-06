فرمان ناري.. الأهلي يحسم مصير نجم الفريق

رفضت لجنة تخطيط النادي الأهلي برئاسة محسن صالح، فكرة الموافقة على رحيل نجم الفريق الأول لكرة القدم، في الفترة الحالية، لعدم وجود البدائل الكافية.





واقترن اسم الكونغولي والتر بواليا مهاجم الفريق بالرحيل عن صفوف المارد الأحمر خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.





وجاء رفض لجنة التخطيط، بسبب عدم وجود بدائل، وتمسكت بضرورة التعاقد مع هداف إفريقي قوي من أجل الموافقة على رحيل اللاعب،





كما يضع بيتسو موسيماني المدير الفني، ثقة كبيرة في قدرات اللاعب الكونغولي، رغم قلة تهديفه منذ التعاقد معه في يناير الماضي، وهو ما يعيق رحيله.





وتعاقد الأهلي مع والتر بواليا، من صفوف الجونة خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، ولم يحرز سوى هدف وحيد أمام المريخ السوداني، بالجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.



