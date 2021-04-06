الموعد المُنتظر.. كل ما تريد معرفته عن مباراة مانشستر سيتي ودورتموند في دوري الأبطال





يواجه الفريق الكروي الأول بنادي مانشستر سيتي الإنجليزي بقيادة مدربه المخضرم بيب جوارديولا، خصما عنيدا في دور ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، هو بروسيا دورتموند الألماني.





موعد مباراة مانشستر سيتي ضد بروسيا دورتموند الألماني والقنوات الناقلة





ومن المقرر أن تُقام مواجهة مانشستر سيتي الإنجليزي وبوروسيا دورتموند الألماني، في تمام الساعة التاسعة من مساء غد الثلاثاء على أرضية ملعب "الإتحاد" في ذهاب مباريات دور ربع نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا.





وتنقل قناة "beIN Sports Premium 2" حصريا مواجهة مانشستر سيتي الإنجليزي، ضد بروسيا دورتموند الألماني، ضمن إطار منافسات دور ربع نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا.





وصعد مانشستر سيتي الإنجليزي، إلى دور ربع نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا عقب عبور عقبة فريق بوروسيا مونشنجلادباخ الألماني، بعدما حقق الفوز عليه بنتيجة 4-0 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.





وعلى الجانب الآخر تأهل بروسيا دورتموند الألماني، إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، بعد الفوز على فريق إشبيلية في دور الـ16 من البطولة بنتيجة 5-4 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.















