عاجل - ميدو يُفجر مفاجأت من العيار الثقيل بشأن الزمالك ومرتضي منصور (فيديو)





وقال ميدو في حديثه على تطبيق "كلوب هاوس" أن إدارة الزمالك تستخدمه كأداة إعلامية للضغط على اللاعبين في ملفات التجديد وأشياء أخري، مؤكدًا أنه تم استخدام برنامجه بالاتفاق مع مرتضي منصور رئيس الزمالك السابق، من أجل الضغط علي أشرق بن شرقي أن يسحب الإنذار الذي أرسله للزمالك في الفترة الأخيرة بسبب مستحقاته المتأخرة .





فجر أحمد حسام ميدو، نجم الزمالك وتوتنهام الإنجليزي وروما الإيطالي ومنتخب مصر السابق، ومقدم برنامج "أوضة اللبس" على قناة النهار الفضائية العديد من المفاجأت خلال حديثه مع بعض المتابعين على تطبيق (كوب هاوس) ولعل أبرزها هجومه على فاروق جعفر نجم الفريق الأبيض السابق.