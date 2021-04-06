موعد مع التاريخ.. محمد صلاح يطارد رقم قياسي جديد أمام ريال مدريد

يقود نجمنا المصري محمد صلاح مهاجم ليفربول، تشكيل فريقه المتوقع في مباراة ريال مدريد اليوم الثلاثاء.

وسيدخل الفرعون المصري مواجهة ريال مدريد وعينه على رقم قياسي جديد رفقة الريدز.

ويحل ليفربول ضيفا على ريال مدريد في التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، ضمن ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وسيحقق صلاح رقما قياسيا مع ليفربول، حال نجاحه في هز شباك الفريق الملكي، حيث سيصبح خامس لاعب فقط في تاريخ ليفربول يسجل في 4 مباريات أوروبية متتالية.

وكان صلاح قد سجل في شباك ميتلاند الدنماركي بالمباراة الأخيرة في مرحلة المجموعات هذا الموسم، قبل أن يهز شباك لايبزيج في ذهاب دور الـ16 وفي الإياب كذلك.

ولم ينجح صلاح في هز شباك ريال مدريد من قبل خلال 3 مباريات لعبها ضده طوال مسيرته.