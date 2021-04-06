سياحة الإسكندرية: عرض أفلام موكب المومياوات الملكية في الكافيهات



حضر الاجتماع كلا من اللواء جمال رشاد رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، إيهاب فهمي رئيس الإدارة المركزية للآثار الغارقة، محمد سعد مدير عام الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة، عبد الوهاب المرسي مدير عام مكتب وزاره السياحة بالإسكندرية.



محمد طلحه مدير الإدارة العامه للسياحة بالإدارة المركزية للسياحة والمصايف، دكتور خالد ابو الحمد مدير عام آثار الإسكندرية ورئيس المصلحة، دكتور حسام عبد الباسط مدير عام آثار الإسكندرية والساحل الشمالي، دكتور عمرو الشحات مدير عام قلعه قايتباي.



عبد العزيز محمد سعيد مدير تطوير المواقع الآثرية، أحمد علي كبير مفتشي القلعة، محمد الحلو رئيس شعبة المطاعم بالغرفة التجارية، وشعبان السيد متولي رئيس شعبة المقاهي بالغرفة التجارية.



أعلنت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية عن عرض الأفلام التسجيلية المشاركة في موكب المومياوات الملكية في المنشأت العانة والمراكز الترفيهية والمطاعم والكافيهات، وذلك استغلالًا للحدث الهام الذي شهدته الدولة خلال الأيام القليلة الماضية.جاء ذلك خلال عقد اليوم الثلاثاء الاجتماع الدوري الثالث بمقر الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بسموحة، بحضور مسئولي قطاع السياحه وقطاع الآثار ورؤساء بعض الشعب بالغرفة التجارية بالإسكندرية.كذلك اشتراك كافه الجهات في تنفيذ مسابقات الوعي السياحي والتي تستهدف كافة فئات المجتمع وخاصة الشباب.واتفق الحضور على توجيه رساله شكر باسم قطاعات السياحه والآثار بمحافظة الإسكندرية إلى رئيس المجلس الأعلى للآثار دكتور مصطفى الوزيري على هذا المستوى الراقي والمتميز الذي ظهرت به احتفالية نقل المومياوات من متحف التحرير إلى متحف القومي للحضارة بالفسطاط.