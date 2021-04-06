وزير المالية يكرم خمس شركات لإلتزامهم بتقديم الإقرار الضريبى إلكترونيًا

قام الدكتور " محمد معيط وزير المالية " خلال مؤتمر إطلاق شركة تكنولوجيا وتشغيل الحلول الضريبية «إى.تاكس» بتكريم خمسة ممولين من كبار الممولين وذلك لإلتزامهم بتقديم الإقرار الضريبى إلكترونيًا وكذلك إنضمامهم لمنظومة الفاتورة الإلكترونية ، وهم شركة فيليب موريس مصر ، وشركة بيبسي بقشان، وشركة مصر لصناعة التبريد ميراكو ، شركة تويوتا مصر للتجارة ، وشركة بي تك للتجارة ، مؤكدًا أن الوزارة دائما تنظر إلى الممولين بإعتبارهم شركاء نجاح فى كافة مشروعات التطوير والتحول الرقمى التى تسعى الوزارة لتنفيذها.





و عن ردود أفعال الشركات بالتكريم الذي حدث خلال احتفالية إطلاق شركة E tax أشادت جميع الشركات بالتكريم ، واعربوا عن سعادتهم به ، قائلين أنه يعد حافزا لجميع الشركات والممولين على الالتزام الطوعي كما إنه يعطي صورة ذهنية إيجابية لهم لدى عملائهم





وعن تكريمها خلال الإحتفالية قالت شركة فيليب موريس مصر إن تكريم اليوم شرف لنا كشركة ونتيجة للتعاون المستمر والممتد بيننا وبين وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية ، حيث أننا شركاء في العمل والنجاح.





وقالت شركة بيبسي أن تكريم اليوم هو شرف كبير للشركة و دليل كبير على حسن التعاون ما بين شركتنا و وزارة المالية و مصلحة الضرائب المصرية. نحن نعتبر أنفسنا شركاء نجاح للدولة المصرية، معربة عن تطلعها للإستفادة من الخدمات التى تقدمها الشركة الجديدة ، و التي تعتبر نقلة نوعية و سيؤثر بالإيجاب على تحقيق العدالة الضريبية.





وأضافت شركة " بيبسى "إن إجراءات الميكنة التي تقوم بها الوزارة و المصلحة تمثل طفرة كبيرة في ضم الاقتصاد غير الرسمي الى الاقتصاد الرسمي، و توسيع قاعدة المجتمع الضريبي، مما يسهم في تحقيق العدالة الضريبية. و تفتخر الشركة انها من اوائل الشركات التي انضمت الى المرحلة الاولى الخاصة بمنظومة الفاتورة الالكترونية.





واكدت شركة ميراكو على أن ما حدث اليوم ليس مجرد تكريم ولكنه تحول إستراتيجي فى نظرة وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية للممول من مجرد دافع للضريبة إلى شريك نجاح فى المنظومة الضريبية الرقمية





وأعقب التكريم عقد جلسة حوارية بعنوان " نحو مجتمع ضريبي رقمي أفضل –الإرتقاء بالمنظومة الضريبية إلى مصاف مصالح الضرائب العالمية" بحضور الدكتور إيهاب أبوعيش، نائب وزير المالية لشئون الخزانة العامة ، وأحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية ، و أمجد منير رئيس قطاع مكتب وزير المالية ، و رضا عبد القادر، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، و أنور فوزى، رئيس مصلحة الضرائب العقارية و شركه إرنست ويونغ العالمية E&Y ، المهندس خالد عبد الغني، الرئيس التنفيذي لشركة eTax