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سلطان الجابر: الإمارات تعتبر مركزا اقتصاديا مهما في المنطقة

الثلاثاء 06/أبريل/2021 - 05:10 م
بوابة الفجر
وكالات
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أكد وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإماراتي، رئيس مجلس إدارة مصرف الإمارات للتنمية، سلطان الجابر، أن دولة الإمارات تعتبر مركزا اقتصاديا مهما في المنطقة، إذ يتمتع القطاع الصناعي فيها بمنظومة دعم استثنائية بفضل عدة عوامل ومزايا، تعزز جاذبيتها لاستقطاب القطاع الخاص.

 

وأوضح أن من بين هذه المزايا، الاستقرار الاقتصادي والموقع الاستراتيجي، والاحتياطيات المالية القوية، وصناديق الثروة السيادية الكبيرة، وحجم الإنفاق الحكومي.

 

وقال سلطان الجابر في حوار مع وكالة أنباء الإمارات "وام"، إنه تم تصميم الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، "من منظور شامل ومتكامل، بهدف أن يكون القطاع الصناعي رافعة أساسية تساهم في نمو الاقتصاد الوطني في دولة الإمارات، ودعامة مركزية في مسيرة التنمية للخمسين عاما المقبلة".

 

وأشار إلى أن الاستراتيجية تهدف أيضا إلى "رفع مستوى الإنتاجية الصناعية والمساهمة الاقتصادية، واستشراف مستقبل القطاع الصناعي، ضمن رؤية مركزية تسعى إلى تعزيز الجاذبية الاقتصادية لدولة الإمارات، كمركز للصناعات الرائدة والمبتكرة، وخلق بيئة تنافسية حاضنة لصناعات المستقبل".

 

وأكد أن الاستراتيجية "تعد برنامجا وطنيا لتعزيز مساهمة القطاع الصناعي في النمو الاقتصادي المستدام"، معربا عن تطلعه لمضاعفة مساهمة القيمة المضافة من القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2031.

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