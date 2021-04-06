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الأهلي يُعلن موعد مباراته المقبلة ضد سيمبا التنزاني

الثلاثاء 06/أبريل/2021 - 05:10 م
بوابة الفجر
علي نبوي
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قال سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي الاهلي، إن الفريق سيواجه سيمبا التنزاني في التاسعة مساء الجمعة المقبل على استاد الاهلي we السلام.

واستأنف الأهلي تدريباته عصر اليوم الثلاثاء على ملعب التتش بالجزيرة بعد انتهاء فترة الراحة التي حصل عليها الفريق أمس، عقب العودة من السودان.

وقبل انطلاق المران عقد بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق، محاضرة بالفيديو مع اللاعبين تحدث فيها عن بعض الجوانب الفنية بهدف تصويب الأخطاء التي حدثت خلال المرحلة الماضية.

وحسم الأهلي تأهله رسميا إلى دور الثمانية في دوري أبطال إفريقيا ، بعد تعادله مع المريخ السوداني بهدفين لكل منهما في المباراة التي أقيمت على استاد الجوهرة الزرقاء ضمن الجولة الخامسة لدور المجموعات.

ويلتقي الأهلي مع سيمبا التنزاني في التاسعة مساء الجمعة المقبل، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة في دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

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