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محاضرة فنية من موسيماني للاعبي الأهلي قبل التدريبات

الثلاثاء 06/أبريل/2021 - 05:13 م
بوابة الفجر
علي نبوي - محمد الصو
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قام الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بعقد محاضرة مع لاعبي الفريق الأحمر قبل انطلاق المران الجماعي اليوم الثلاثاء على ستاد مختار التتش بمقر الجزيرة.

وحرص موسيماني على الحديث مع اللاعبين في الجوانب الفنية ومنح تعليمات خاصة للاعبين وتصويب الأخطاء التي حدثت خلال المرحلة الماضية.

واستأنف الأهلي تدريباته اليوم بعد انتهاء الراحة التي منحها الجهاز الفني للاعبين أمس عقب العودة من السودان.

وحسم الأهلي تأهله إلى دور الثمانية في دوري أبطال إفريقيا، بعد تعادله مع المريخ السوداني في الخرطوم، ضمن منافسات الجولة الخامسة، ليرفع رصيده إلى 8 نقاط، يحتل بها المركز الثاني في المجموعة الأولى.

ويلتقي الأهلي مع سيمبا التنزاني يوم الجمعة المقبل، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

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