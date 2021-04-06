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"تعليم قنا" يحصل على درع التميز عن أفضل عمل يدوي في المجال الصناعي من وزارة التعليم

الثلاثاء 06/أبريل/2021 - 05:15 م
بوابة الفجر
بسام عبدالحميد
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تسلم الدكتور صبري خالد، وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، درع التميز الحاصل عليه توجيه عام المجال الصناعي، عن العمل اليدوي الذي شاركت به المديرية في فعاليات مسابقة المجال الصناعي للعام الدراسي ٢٠٢١، والذي ساهم في تصميمه توجيهات المجال الصناعي بإدارات ابوتشت وفرشوط ونجع حمادي.

تسلم وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، الدرع وقلادة التميز في حضور صابر عبد الحميد زيان مدير عام الشئون التنفيذية وعلي عبد الحليم موجه عام المجال الصناعي بالمديرية.

كما منح الدكتور صبري خالد، وصابر زيان شهادات التقدير إلى الموجهين الاوائل المشرفين على المشروع وهم ناصر محمد سلامة موجه اول المديرية، ومرتضى صابر موجه اول ابوتشت، وممدوح إسرائيل، موجه اول إدارة فرشوط التعليمية والاستاذ شوقي عثمان.

الجدير بالذكر أن على عبد الحليم، موجه عام المجال الصناعي، قد تسلم الدرع من الدكتور رضا حجازي نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين عقب ختام أعمال التحكيم لمسابقة المجال الصناعي بديوان عام الوزارة.

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