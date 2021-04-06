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الصحة تسجل 792 إصابة بفيروس كورونا

الثلاثاء 06/أبريل/2021 - 05:29 م
بوابة الفجر
الفجر السعودي
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أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الثلاثاء، عن تسجيلها 792 إصابة جديدة بفيروس كورونا المسبب لعدوى "كوفيد-19"، ما يمثل أعلى ارتفاع لعدد الحالات اليومية في المملكة منذ 7 أشهر.

 

وأفادت الوزارة بارتفاع الحصيلة العامة للإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد-19" في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 792 لتصل إلى مستوى 394169 حالة.

 

وشهد مؤشر الإصابات اليومية بفيروس كورونا في السعودية خلال الأسبوعين الماضيين ارتفاعا ملموسا، وبلغ يوم 1 أبريل 590 حالة، وفي 2 أبريل 728، وفي 3 أبريل 684، وفي 4 أبريل 673، وفي 5 أبريل 695.

 

 

وتعتبر حصيلة اليوم أكبر ارتفاع للإصابات بالفيروس في المملكة منذ 4 سبتمبر، حينما بلغ هذا المؤشر 822 حالة، لكن هذا المستوى أدنى بكثير من أعداد صيف 2020 حينما بلغت الحصيلة اليومية أكثر من 4 آلاف حالة.

 

ومع ذلك تواجه السعودية ارتفاعا مستمرا في عدد الحالات النشطة التي ازدادت من 6368 الاثنين إلى 6686 الثلاثاء، بينما يبلغ عدد الإصابات الحرجة 846 حالة بعد أن كان أمس على مستوى 836.

 

وأفادت وزارة الصحة برصد 7 وفيات جديدة ناجمة عن المرض، مضيفة أن حصيلة ضحايا الجائحة في السعودية ارتفعت بذلك إلى 6711 متوفين.

 

واستقر مؤشر الوفيات الجديدة منذ أسابيع كثيرة عند مستويات أقل من 10 حالات، وبلغ في 1 أبريل 7، وفي 2 أبريل 8، وفي 3 أبريل 6، وفي 4 أبريل 7، كما تم تسجيل 7 متوفين يوم 5 أبريل.

 

وذكرت الوزارة أن عدد المتعافين من "كوفيد-19" في المملكة وصل إلى 380772 شخصا، بعد تسجيل 467 حالة شفاء جديدة.

 

وأطلقت السعودية، يوم 17 ديسمبر، حملة تطعيم جماعي لسكان المملكة ضد عدوى فيروس كورونا، بلقاح طورته شركتا "فايزر" الأمريكية و"بيونتيك" الألمانية، لتعتمد لاحقا كذلك لقاح شركة "أسترازينيكا" البريطانية السويدية.

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