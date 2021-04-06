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نجم الأهلي مُهدد بالغياب عن موقعة ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا

الثلاثاء 06/أبريل/2021 - 05:31 م
بوابة الفجر
محمد الصو
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أصبح نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مهدد بالغياب عن مواجهة فريقه في ربع نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وتأهل المارد الأحمر إلى الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا وذلك عقب تعادله مع فريق المريخ السوداني بهدفين لكل فريق، بالمباراة التى جمعت الفريقين عصر السبت على ملعب الجوهرة الزرقاء بالعاصمة السودانية الخرطوم.

وبات أيمن اشرف نجم الفريق، مهدد بالغياب عن المشاركه في الدور ربع النهائي مع الأهلى عقب الحصول على انذرين خلال المباريات الماضية ببطولة دوري ابطال افريقيا.

وحصل أيمن اشرف على انذار خلال مجريات المباراة التي انتهت بتعادل الأهلي والمريخ السوداني، ليكون الإنذار الثاني في رصيده مع الأهلي في البطولة.

وحسب لوائح دوري أبطال أفريقيا فإن اللاعب يتم إيقافه بعد حصول اللاعب على ثلاث إنذارات، في حين يتم رفع كافة الإنذارات التي حصل عليها اللاعبون بعد نهاية دور المجموعات ما عدا الإنذارات التي تؤدي إلى إيقاف أو طرد مباشر.

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