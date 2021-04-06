صفقة مفاجئة.. ليفربول يستقر على بديل فينالدوم

أكد تقرير صحفي إيطالي، أن نادي ليفربول الإنجليزي حدد بديل نجمه الهولندي فينالدوم، والذي بات قريبا من مغادرة أنفيلد.

وينتهي عقد فينالدوم نهاية الموسم الجاري، ولم يقم اللاعب بتجديد عقده مع الريدز وسط اهتمام كبير من برشلونة لضمه.

ووفقا لموقع (كالتشيو ميركاتو) الإيطالي، فإن ليفربول يخطط لضم الهولندي تيون كووبميينيرز نجم فريق ألكمار المنافس في الدوري الهولندي الممتاز.

وأوضح الموقع، أن ليفربول يسعى لضم كووبميينيرز ليحل بدلاً من مواطنه جورجينيو فينالدوم، الذي ينتهي عقده مع الريدز في الصيف، ويُقال أنه سينضم لبرشلونة.

تيون كووبميينيرز يبلغ من العمر 23 عاماً، ويتمتع بقدرات بدنية ممتازة، وتقدر قيمته السوقية حسب موقع ترانسفير ماركت بـ 17.5 مليون يورو.