أخر تطورات إصابة حمدي فتحي وموعد عودته للأهلي

تحدث الدكتور أحمد أبو عبلة، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي، عن مستجدات إصابة حمدي فتحي، لاعب الفريق الذي اجرى جراحة مؤخرا في الكوع.





وقال أبو عبلة إن حمدي فتحي سوف يخضع لفحص طبي اليوم تحت إشراف الطبيب الذي اجرى له الجراحة للتعرف على آخر مستجدات الإصابة ومدى الالتئام في موضع الجراحة.





وأوضح طبيب الأهلي أنه بناء على نتيجة الفحص الطبي يتحدد بداية تنفيذ اللاعب لمرحلة جديدة في برنامجه العلاجي التأهيلي.





وكان الجهاز الطبي للفريق قد أعلن في وقت سابق غياب حمدي فتحي عن المشاركة لفترة تصل إلى شهرين منذ خضوعه لجراحة قبل سفر الفريق إلى السودان.



