Advertisements

أخر تطورات إصابة حمدي فتحي وموعد عودته للأهلي

الثلاثاء 06/أبريل/2021 - 05:33 م
بوابة الفجر
علي نبوي
Advertisements
تحدث الدكتور أحمد أبو عبلة، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي،  عن مستجدات إصابة حمدي فتحي، لاعب الفريق الذي اجرى جراحة مؤخرا في الكوع.

وقال أبو عبلة إن حمدي فتحي سوف يخضع لفحص طبي اليوم تحت إشراف الطبيب الذي اجرى له الجراحة للتعرف على آخر مستجدات الإصابة ومدى الالتئام في موضع الجراحة.

وأوضح طبيب الأهلي أنه بناء على نتيجة الفحص الطبي يتحدد بداية تنفيذ اللاعب لمرحلة جديدة في برنامجه العلاجي التأهيلي.

وكان الجهاز الطبي للفريق قد أعلن في وقت سابق غياب حمدي فتحي عن المشاركة لفترة تصل إلى شهرين منذ خضوعه لجراحة قبل سفر الفريق إلى السودان.

أخبار تهمك

قناة مفتوحة تنقل مباراة ريال مدريد ضد ليفربول

منذ ساعتين و 32 دقيقة

عاجل.. وزير الخارجية يكشف الخطوة التالية بعد فشل مفاوضات سد النهضة

منذ ساعتين و 45 دقيقة

السيسي لوزير التموين: تقدر تستحمل الجنيه اللي عاوز ترفعه على الزيت ده؟ (فيديو)

منذ يومين

صدمة محتملة لبرشلونة قبل كلاسيكو الأرض

منذ حوالي 11 ساعة

نجم الأهلي مُهدد بالغياب عن موقعة ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ نصف ساعة

تصريح صادم من وزير الخارجية السودانية بشأن ملء سد النهضة

منذ يوم

تصريح صادم من مستشار الرئيس بشأن موجة كورونا الثالثة.. فيديو

منذ حوالي 9 ساعات

6 قرارات جديدة لرئيس الوزارء خلال اجتماع الحكومة

منذ ساعتين و 14 دقيقة

زيدان يستقر على تشكيل ريال مدريد لمواجهة ليفربول في دوري أبطال أوروبا

منذ ساعتين و 38 دقيقة

عاجل - ميدو يُفجر مفاجأت من العيار الثقيل بشأن الزمالك ومرتضي منصور (فيديو)

منذ ساعة

عاجل.. تطور جديد في مفاوضات سد النهضة بالكونغو بعد عدم التوصل لبيان مشترك

منذ حوالي 15 ساعة

بيان عاجل من "الخارجية" حول مفاوضات سد النهضة

منذ حوالي 4 ساعات

صفقة مفاجئة.. ليفربول يستقر على بديل فينالدوم

منذ نصف ساعة

فاروق جعفر يفتح النار على ميدو.. " لا تمتلك تاريخ مع الزمالك "

منذ ساعتين

17 قناة مفتوحة تنقل مباراة ريال مدريد وليفربول في دوري أبطال أوروبا

منذ حوالي 3 ساعات

فرمان ناري.. الأهلي يحسم مصير نجم الفريق

منذ ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
02:13 م

بيان عاجل من "الخارجية" حول مفاوضات سد النهضة

زيدان يستقر على تشكيل ريال مدريد لمواجهة ليفربول في دوري أبطال أوروبا

03:24 م

عاجل - ميدو يُفجر مفاجأت من العيار الثقيل بشأن الزمالك ومرتضي منصور (فيديو)

05:02 م

قناة مفتوحة تنقل مباراة ريال مدريد ضد ليفربول

03:30 م

6 قرارات جديدة لرئيس الوزارء خلال اجتماع الحكومة

03:47 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حادث الكيلو 151 يجدد اعتراف العالم بأهمية قناة السويس

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: لماذا يكره خصوم مصر القناة الجديدة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: خطايا مجلس النواب فى كارثة قطار سوهاج