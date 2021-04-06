دنيا عبد العزيز مع ياسمين عبد العزيز في كواليس "اللي مالوش كبير"

نشرت الفنانة دنيا عبد العزيز، صورة جديدة من كواليس مسلسل "اللي مالوش كبير" عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات والصور "إنستجرام".



وظهرت دنيا عبد العزيز في الصورة بصحبة النجمة ياسمين عبد العزيز وايمان السيد وعلقت قائلة"اللي مالوش كبير"، المقرر عرضه في السباق الرمضانى المقبل".



"اللى مالوش كبير" مقرر عرضه فى رمضان المقبل، تأليف عمرو محمود ياسين، إخراج مصطفى فكرى، بطولة ياسمين عبد العزيز، أحمد العوضى، محمود حافظ، خالد الصاوى، دنيا عبد العزيز، أحمد عبد الله محمود، أحمد سعيد عبد الغنى، إيمان السيد، بدرية طلبة، عايدة رياض، وعدد كبير من نجوم الشباب.



يذكر أن الفنانة دنيا عبد العزيز، خاضت السباق الرمضاني الماضي 2020 بمسلسل "البرنس" تأليف وإخراج محمد سامى، وإنتاج شركة سينرجى، وتدور أحداثه فى إطار شعبى حول صراع الإخوة بعد وفاة الأب.

