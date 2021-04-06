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منير مكرم يعلن وفاة الفنان سيد عثمان

الثلاثاء 06/أبريل/2021 - 05:58 م
بوابة الفجر
مصطفى فكيه
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أعلن الفنان منير مكرم عبر حسابه الخاص علي موقع التواصل الاجتماعي " فيسبوك "، عن وفاة الفنان سيد عثمان، الذي وافته المنية اليوم الثلاثاء، مطالبًا جمهوره بالدعاء له، ولم يعلن أي تفاصيل حول موعد ومكان الجنازة حتى الآن.
ونشر منير صورة، للراحل عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، معلقًا: "الدوام لله الفنان سيد عثمان "، متمنيًا من الله أن يتغمده بواسع رحمته.
• " سيد عثمان " هو ممثل مصري بدأ مشواره الفنى في منتصف التسعينيات ونظرًا لشعره الأبيض فقد فرض عليه أداء أدوار معينة فقد برع في أداء دور رجل الأعمال ورجل القانون والطبيب والمسؤول الكبير ودور الوالد.

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منير مكرم سيد عثمان

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