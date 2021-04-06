أصالة تعتذر لأنغام عبر "إنستجرام"



قدمت المطربة أصالة اعتذارا إلى الفنانة أنغام، وذلك بعد فترة توتر كبيرة في العلاقة بينهما حيث هاجمت أصالة الفنانة أنغام بعد زواجها من الملحن أحمد إبراهيم زوج ابنة أخت طارق العريان زوجها السابق.



ونشرت أصالة على صفحتها على موقع تبادل الصور "إنستجرام" صورة لأنغام مع ابنيها عمر وعبد الرحمن وعلقت عليها "بدون مُقدّمات بدّي قدّم اعتذار للغاليه الصّديقه دائمًا أنغام عنّ ماصدر منّي وأنا أخطأت التّقدير".



تابعت "أصالة": "وكذلك بعتذر جدًّا من ولادي عمر وعبد الرّحمن على اللي صار.. لو شو ماكان ردّ نغّومه أنا بقبل وبقدّر..وكان المفروض نكون بكلّ الظروف شو ماكانت سند لبعض.. ( كتير ارتحت تجرّأت وعملت شي بدّي أعمله منّ مدّه".



