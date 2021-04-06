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أحمد الجدي يعلن مشاركته في معرض الكتاب بـ "تيك توك.. الوجه الآخر"

الثلاثاء 06/أبريل/2021 - 06:04 م
بوابة الفجر
مي مرسي
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أعلن الكاتب الصحفي أحمد الجدي عضو نقابة الصحفيين المصرية إطلاقه كتاب جديد يتحدث عن التطبيق الصيني الشهير "تيك توك" والذي يحمل اسم "تيك توك.. الوجه الآخر".

ويكشف الجدي في هذا الكتاب وجه لا يعلمه الكثيرين عن التطبيق الصيني الشهير الذي طالما كان في نظر الناس تطبيقا للمشاكل والقضايا وغيرها إلا أنه في الحقيقة بداخله قطاع عريض جدا من الموهوبين في مختلف المجالات الذين يقدمون محتوى مرئي هادف.

أحمد الجدي أكد أن كتابه سيكون من جزئين الجزء الاول الذي سيكون متواجد في كل معارض الكتاب مصر وخارجها سيجمع فيه مستخدمي تيك توك الاكثر تأثيرا وموهبة على التطبيق الصيني وكيف وجدوا في هذا التطبيق متنفس لهم ولموهبتهم على أمل أن يكون الكتاب سببا في أن يتم استثمار هذه المواهب المتنوعة في المستقبل.

ويشير الجدي في هذا الكتاب إلى أن هدفه من هذا الكتاب التأكيد على أن ليس كل من على تيك توك سيئين ويكسرون قيم المجتمع بل هناك العديد من المواهب التي تستحق الدعم ودائما ما تقدم محتواها بكل ادب واحترام ودون المساس بالأصول والعادات والتقاليد.

الجزء الثاني من الكتاب عن تيك توك وفقا للكاتب الصحفي أحمد الجدي سيكون عن العوالم الخفية الموجودة في التطبيق الصيني الشهير وكيف تم استغلاله من قبل بعض الخارجين عن القانون وعن الأعراف والتقاليد المجتمعية في الترويج لانشطتهم الشيطانية وسلوكهم المشين، وسوف يتم طرحه في العام القادم 2022.

وقال الجدي إن الجزء الاول من كتابه سيحوي قصص ما يقرب من 1000 موهبة متنوعة على تيك توك منهم من يمثل ومنهم من يغني ومنهم من يقدم معلومات عامة ومنهم من يكتب شعر هذا بخلاف الأشخاص أصحاب النشاطات والخدمات الهامة في المجتمع كالاطباء والصيادلة الذين يقدمون نصائح طبية هامة على التطبيق لكل مستخدميه، بحيث يكون الكتاب أشبه بالدليل لمن يبحث عن محتوى مفيد ونظيف على تيك توك بعيدا عن أي محتوى سلبي اخر.

وأضاف أحمد الجدي في تصريحاته قائلا: الكتاب سوف يصدر عن دار الميدان للنشر والتوزيع التي تحمست كثيرا للفكرة بعد طرحها وخاصة في ظل الشهرة الكبيرة التي يمتلكها تطبيق تيك توك في مصر وزيادة معدلات استخدامه بين الأطفال والشباب في مراحل سنية مختلفة.

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