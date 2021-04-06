عاجل.. الرئيس السيسي يشارك في حوار القادة حول التداعيات الطارئة لجائحة كورونا وتغير المناخ في أفريقيا





وذلك بمشاركة عدد من رؤساء الدول الأفريقية ورئيس الجمهورية الفرنسية والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل حسبما جاء خلال خبر عاجل على فضائية "اكسترا نيوز".





صرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم مؤسسة الرئاسة، بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي شارك عبر تقنية الفيديو كونفرنس في حوار القادة حول التداعيات الطارئة لجائحة كورونا وتغير المناخ في أفريقيا.