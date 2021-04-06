Advertisements

عاجل.. الرئيس السيسي يشارك في حوار القادة حول التداعيات الطارئة لجائحة كورونا وتغير المناخ في أفريقيا

الثلاثاء 06/أبريل/2021 - 05:47 م
بوابة الفجر
شيماء حسن
Advertisements
صرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم مؤسسة الرئاسة، بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي شارك عبر تقنية الفيديو كونفرنس في حوار القادة حول التداعيات الطارئة لجائحة كورونا وتغير المناخ في أفريقيا.

وذلك بمشاركة عدد من رؤساء الدول الأفريقية ورئيس الجمهورية الفرنسية والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل حسبما جاء خلال خبر عاجل على فضائية "اكسترا نيوز".

أخبار تهمك

عاجل - ميدو يُفجر مفاجأت من العيار الثقيل بشأن الزمالك ومرتضي منصور (فيديو)

منذ ساعة

صفقة مفاجئة.. ليفربول يستقر على بديل فينالدوم

منذ 33 دقيقة

عاجل.. وزير الخارجية يكشف الخطوة التالية بعد فشل مفاوضات سد النهضة

منذ ساعتين و 46 دقيقة

نجم الأهلي مُهدد بالغياب عن موقعة ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ نصف ساعة

قناة مفتوحة تنقل مباراة ريال مدريد ضد ليفربول

منذ ساعتين و 33 دقيقة

صدمة محتملة لبرشلونة قبل كلاسيكو الأرض

منذ حوالي 11 ساعة

6 قرارات جديدة لرئيس الوزارء خلال اجتماع الحكومة

منذ ساعتين و 15 دقيقة

فرمان ناري.. الأهلي يحسم مصير نجم الفريق

منذ ساعة

فاروق جعفر يفتح النار على ميدو.. " لا تمتلك تاريخ مع الزمالك "

منذ ساعتين

تصريح صادم من وزير الخارجية السودانية بشأن ملء سد النهضة

منذ يوم

تصريح صادم من مستشار الرئيس بشأن موجة كورونا الثالثة.. فيديو

منذ حوالي 9 ساعات

زيدان يستقر على تشكيل ريال مدريد لمواجهة ليفربول في دوري أبطال أوروبا

منذ ساعتين و 39 دقيقة

السيسي لوزير التموين: تقدر تستحمل الجنيه اللي عاوز ترفعه على الزيت ده؟ (فيديو)

منذ يومين

17 قناة مفتوحة تنقل مباراة ريال مدريد وليفربول في دوري أبطال أوروبا

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. تطور جديد في مفاوضات سد النهضة بالكونغو بعد عدم التوصل لبيان مشترك

منذ حوالي 15 ساعة

بيان عاجل من "الخارجية" حول مفاوضات سد النهضة

منذ حوالي 4 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
02:13 م

بيان عاجل من "الخارجية" حول مفاوضات سد النهضة

زيدان يستقر على تشكيل ريال مدريد لمواجهة ليفربول في دوري أبطال أوروبا

03:24 م

عاجل - ميدو يُفجر مفاجأت من العيار الثقيل بشأن الزمالك ومرتضي منصور (فيديو)

05:02 م

قناة مفتوحة تنقل مباراة ريال مدريد ضد ليفربول

03:30 م

6 قرارات جديدة لرئيس الوزارء خلال اجتماع الحكومة

03:47 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حادث الكيلو 151 يجدد اعتراف العالم بأهمية قناة السويس

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: لماذا يكره خصوم مصر القناة الجديدة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: خطايا مجلس النواب فى كارثة قطار سوهاج